Vốn từng là công an ngoài đời, NSND Nguyễn Hải ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai thượng tá công an biến chất Như Tuất trong phim 'Bão ngầm'.

NSND Nguyễn Hải không còn xa lạ với khán giả truyền hình trong những vai phản diện xuyên suốt màn ảnh nhiều thập kỷ qua. Từ vai Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô lên sóng năm 1997 đến nay, NSND Nguyễn Hải chỉ đóng vai phản diện. Vai diễn mới nhất của ông, thượng tá Như Tuất trong phim Bão ngầmđang phát sóng cũng là nhân vật công an biến chất.

Ngay tập 3, Như Tuất đã lộ mặt là nhân vật phản diện. Nhân vật này nhờ vị trí và quan hệ riêng đã gặp mặt lãnh đạo ngành công thương để đút lót nhằm thuận lợi cho công việc làm ăn. Trích đoạn chỉ dài hơn 4 phút nhưng cho thấy gần như toàn bộ bản chất của thượng tá Như Tuất. Diễn xuất ấn tượng của NSND Nguyễn Hải từ giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ đã chinh phục hoàn toàn người xem.

Xứng tầm là NSND Nguyễn Hải, xem anh diễn là mê luôn; Bác Nguyễn Hải diễn quá đỉnh; Chú Hải diễn mấy vai quan tham hay thật, đúng người hợp vai kiểu này luôn; Hiếm thấy có phim và nhân vật có cách diễn như vậy; Chú đóng phản diện vẫn là số 1; Đúng là diễn viên gạo cội; Bác Hải diễn như không diễn; Chú này là công an ngoài đời thật nhưng lại chuyên đóng tướng cướp với các vai phản diện. Mãi mới thấy một phim chú được làm công an mà lại là công an biến chất... là những bình luận của khán giả.

Dù chỉ là vai phụ nhưng có thể nói qua 4 tập phim phát sóng, vai diễn của NSND Nguyễn Hải là điểm sáng của phim, lấn át hoàn toàn dàn diễn viên chính. NSND Nguyễn Hải đúng như nhiều khán giả nhận xét, dường như sinh ra là để vào vai phản diện. Việc ông từng là công an thật khiến nghệ sĩ hiểu hơn về tâm lý tội phạm và diễn vai công an biến chất như thật. Có lẽ chính vì diễn vai phản diện quá ấn tượng nên không đạo diễn nào dám giao vai hiền lành cho NSND Nguyễn Hải vì quá mạo hiểm và sợ... hỏng phim.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet, NSND Nguyễn Hải từng trăn trở về việc mãi chưa được làm người tốt trên phim. "Trong lĩnh vực truyền hình, hình như tôi chưa đóng một vai chính diện nào. Có một câu hỏi tôi đặt ra không ai trả lời là các đạo diễn sợ đổ phim hay sao không dám mời tôi đóng vai chính diện. Thực ra ở ngoài đời tôi thấy mình cũng có nhiều cái tốt đấy. Tôi làm điều thiện nhiều chứ. Tôi thấy mình cũng đáng yêu nhưng chưa thấy một đạo diễn nào mời tôi làm vai người tốt. Thậm chí có vai tôi đã hoàn thành, nhận cát sê đàng hoàng nhưng cuối cùng khi duyệt vai của tôi bị cắt khỏi phim chỉ vì người ta sợ đổ phim do tôi diễn sợ quá".

NSND Nguyễn Hải sinh năm 1958, từng là Phó Trưởng đoàn Kịch nói Công an Nhân dân. Cho đến khi về hưu năm 2018, ông đã có gần 30 năm công tác trong ngành công an và đã có một thời gian dài đeo hàm xanh (hàng chuyên môn kỹ thuật). Năm 2008, ông chuyển sang hàm vàng Trung tá, 2012 lên Thượng tá, 2015 lên Đại tá sau đó nghỉ hưu.

Trước khi vào vai lãnh đạo ngành công an biến chất trong Bão ngầm, NSND Nguyễn Hải từng là gương mặt ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như: Cổ cồn trắng, Chạy án, Quỳnh búp bê. Cả đời đóng vai phản diện và công an biến chất, NSND Nguyễn Hải từng chia sẻ ông thèm khát vào vai một người chính trực nhưng chưa có cơ hội.

browser not support iframe.

NSND Nguyễn Hải trong trích đoạn phim 'Bão ngầm'

Mỹ Anh