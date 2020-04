"Với chị Lã, My luôn là cô em gái nhỏ đáng yêu chưa chịu trưởng thành. Diễm My thoạt nhìn có vẻ bản lĩnh cứng rắn nhưng bên trong vô cùng mong manh. Bên ngoài là cô gái 30 tuổi nhưng bên trong chỉ là một đứa trẻ 13 chưa kịp lớn. Cá nhân tôi đánh giá cao nỗ lực và diễn xuất của My trong Tình yêu và tham vọng, Phan Hoàng Linh do My thể hiện vừa thông minh vừa khí chất nhưng cũng đầy cảm xúc", Lã Thanh Huyền nói về Diễm My.