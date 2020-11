Gal Gadot, Blake Lively hay Anne Hathaway đều là những minh tinh hàng đầu của kinh đô điện ảnh thế giới hiện nay với một sự nghiệp thăng hoa và gia đình hạnh phúc.

Gal Gadot

Vốn là Hoa hậu Israel từ năm 18 tuổi và từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004, Gal Gadot có một bước ngoặt lớn vào năm 2008 khi trượt vai diễn bóng hồng sánh bước bên điệp viên 007 trong Quantum of Solace lúc mới tới Hollywood tìm kiếm cơ hội. Nhưng ngay sau đó một năm, với vai Gisele trong Fast & Furious 4, gương mặt hút hồn cùng thân hình bốc lửa của người đẹp sinh năm 1985 đã gây chú ý mạnh mẽ. Và đến vai diễn Wonder Woman trong Vũ trụ Điện ảnh DC, Gal Gadot đã trở thành ngôi sao hạng A có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Gal Gadot từng được tạp chí Time vinh danh trong Top 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Năm 2020 cô nằm trong top 3 nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood. Với vai diễn trong phim Red Notice của Netflix, Gal Gadot được trả 20 triệu USD.

Gal Gadot và Yaron Varsano

Không chỉ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp 35 tuổi còn có một gia đình viên mãn. Cô kết hôn với tỷ phú Yaron Varsano vào năm 2008, khi Gal Gadot còn chưa bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Đến nay cả hai đã có 12 năm hạnh phúc bên hai cô con gái. Cuối năm nay, siêu bom tấn Wonder Woman 1984 (Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh) của người đẹp Israel dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào dịp Giáng Sinh.

Emily Blunt

Sinh năm 1983, Emily Blunt đến với diễn xuất vào năm 18 tuổi từ vở kịch The Royal Family tại Anh. Cô tham gia một vài phim truyền hình trước khi có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim độc lập My Summer of Love (2004). Tác phẩm đưa tên tuổi Emily Blunt vang xa tại thị trường quốc tế là The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu - 2006), đóng cùng Meryl Streep và Anne Hathaway.

Cô đã 6 lần được đề cử Quả cầu vàng và một lần giành chiến thắng với phim truyền hình Gideon’s Daughter. Sở hữu đôi mắt xanh mơ màng và thân hình bốc lửa, Emily Blunt từng lọt vào danh sách các mỹ nhân gợi cảm nhất hành tinh vào năm 2015 do tạp chí FHM bình chọn.

Emily Blunt và John Krasinski

Năm 2008, cô hẹn hò với nam diễn viên John Krasinski và kết hôn hai năm sau đó. Đến nay, cả hai đã gắn bó hơn 10 năm và luôn được coi là một trong những bộ đôi quyền lực nhất Hollywood. Năm 2018, Emily đóng chính trong phim kinh dị do chính John làm đạo diễn A Quiet Place (Vùng đất câm lặng). Tác phẩm thành công lớn cả về doanh thu lẫn chất lượng. Phần hai của phim dự kiến ra mắt vào 23/4/2021.

Blake Lively

Nổi tiếng từ series phim ăn khách Gossip Girl, Blake Lively được biết tới như một người đẹp có thân hình bốc lửa bậc nhất Hollywood với chiều cao 1m78, làn da rám nắng và mái tóc vàng rực. Với điện ảnh, Blake Lively tham gia nhiều bộ phim gây chú ý như hai tập của The Sisterhood of the Traveling Pants, The Town của đạo diễn Ben Affleck, Savages của đạo diễn Oliver Stone, The Age of Adaline (Sắc đẹp vĩnh cửu) hay gần đây là A Simple Favor (Lời thỉnh cầu bí ẩn).

Blake Lively và Ryan Reynolds

Bộ phim siêu anh hùng của DC Green Lantern đã se duyên cho Blake Lively với tài tử điển trai Ryan Reynolds. Họ hẹn hò từ cuối năm 2011 và kết hôn vào mùa thu 2012. Đến nay, đây vẫn được coi là một trong những cặp đôi đẹp nhất của Hollywood. Ryan Reynolds và Blake Lively sống cùng ba cô con gái tại New York. Dự án phim mới nhất của Blake có tên The Husband’s Secret thuộc thể loại trinh thám, ly kỳ.

Anne Hathaway

Sau 20 năm đóng phim, Anne Hathaway đã có 50 vai diễn, là chủ nhân tượng vàng Oscar với vai diễn Fantine trong Les Misérables (Những người khốn khổ) cùng gần 70 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ khác. Đến nay, những bộ phim có sự góp mặt của cô đã đem về doanh thu lên đến 6,8 tỷ USD. Bắt đầu từ The Princess Diaries (Nhật ký công chúa, 2001), Anne Hathaway được yêu mến nhờ hình tượng công chúa ngây thơ, trong sáng.

Tuy nhiên chỉ sau đó 4 năm, người đẹp sinh năm 1982 dần thay đổi hình tượng sang sexy, trưởng thành. Havoc và Brokeback Mountain đánh dấu giai đoạn Anne Hathaway có nhiều pha khoe thân táo bạo trên màn ảnh rộng. Đến nay Anne Hathaway là một trong những diễn viên có cát-xê cao nhất ở Hollywood.

Anne Hathaway và doanh nhân Adam Shulman vào năm 2012. Cuối năm ngoái, Anne Hathaway chào đón con trai thứ hai.

The Witches (Phù Thủy, Phù thủy) là phim điện ảnh mới nhất của cô và một lần nữa lại giúp Anne Hathaway có những đột phá mới về hình tượng. Trong phim, người đẹp vào vai Phù thủy tối thượng với tạo hình trọc đầu, đội tóc giả, lỗ mũi lớn và miệng cười kéo tận mang tai nhưng được che giấu cẩn thận dưới lốt một quý bà đẹp ma mị. The Witches (Phù Thủy, Phù thủy) sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ 6/11 tới.

Quỳnh An