Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin và Han Ji Min cùng xuất hiện trong phim 'Our Blues' khiến fan đang đếm ngược đến ngày phim lên sóng.

Đài TvN liên tục nhá hàng với những teaser chỉ dài chưa đầy 1 phút với tâm điểm là Lee Byung Hun và Kim Woo Bin cùng những hình ảnh vô cùng lãng mạn trong Our Blues hứa hẹn sẽ gây bão khi phim lên sóng từ 9/4 tới.

Tạo hình của Lee Dong Suk - nhân vật do Lee Byung Hun đóng gây bất ngờ và được chờ đợi hơn cả vì anh sẽ vào vai một chàng trai nông thôn mộc mạc ở đảo Jeju chuyên sống bằng nghề bán đồ trên chiếc xe tải nhỏ của mình. Đóng cặp với Lee Byung Hun là Shin Min Ah trong vai Min Sun A - một phụ nữ đến Jeju cùng với bí mật riêng.

Trong khi đó Han Ji Min vào vai Lee Young Ok, một thợ lặn chuyên mò hài sản biển còn Kim Woo Bin - trong vai một thuyền trưởng phải lòng Lee Young Ok. Our Blues là câu chuyện ngọt ngào lãng mạn và ấm áp xoay quanh các nhân vật lấy bối cảnh đảo Jeju hứa hẹn sẽ gây bão khi phim ra mắt.

An Na