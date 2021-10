Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc JTBC Newsroom, đạo diễn Hwang Dong Hyuk xác nhận Squid Game sẽ có phần 2.

Squid game (Trò chơi con mực) - loạt phim truyền hình đang dần trở thành "hiện tượng toàn cầu". Chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, tựa phim sinh tồn của Hàn Quốc hiện đứng đầu danh sách phim được xem nhiều tại 90 quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Với phần kết còn bỏ ngỏ, người hâm mộ mong chờ phim sẽ sớm trở lại với mùa 2.

Trước đó, Hwang Dong Hyuk - đạo diễn bộ phim - từng chia sẻ rằng ông không có ý định thực hiện phần tiếp theo của phim do đã "tiêu hao hết năng lượng" ở phần đầu tiên. Đạo diễn 50 tuổi cho biết: "Vì một mình viết kịch bản, sản xuất và chỉ đạo đoàn phim, khối lượng công việc quá nhiều cộng thêm áp lực từ thành công của phần 1 khiến tôi rất lo lắng khi nghĩ đến việc thực phần 2. Thậm chí, trong quá trình quay mùa 1, tôi còn mất tới 6 chiếc răng" .

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk trên phim trường.

Tuy nhiên, thành công vượt mong đợi mà Squid Game gặt hái được thời gian qua đã ít nhiều tác động tới quyết định của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc JTBC Newsroom, đạo diễn này xác nhận Squid Game sẽ có phần 2.

Vào cuối mùa đầu tiên, nhân vật cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon thủ vai) bị bắn và có thể bị giết bởi chính người anh trai Hwang In Ho (do Lee Byung Hun thủ vai) - nhân vật bí ẩn từng là người chiến thắng trong quá khứ của trò chơi. Tuy nhiên, người xem suy đoán rằng In Ho không bắn chết Jun Ho và chính tình tiết này sẽ tạo tiền đề cho sự trở lại của viên cảnh sát vào mùa sau.

Đạo diễn bất ngờ tiết lộ kế hoạch cho ‘Squid game' phần 2.

Chia sẻ với CNN, đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ: ”Ở phần 2, tôi muốn khai thác những tình tiết mà phần 1 còn bỏ ngỏ. Đó có thể là câu chuyện quá khứ của hai anh em Hwang In Ho (Lee Byung Hun thủ vai), Joon Ho (do Wi Ha Joon thủ vai) và người đàn ông bí ẩn xuất hiện đầu phim (do Gong Yoo thủ vai). Những chi tiết này chưa được hé lộ trong phần đầu tiên, vì vậy tôi mang chúng đến với phần 2".

Mặc dù đạo diễn Dong Hyuk không xác nhận liệu Jun Ho có sống sót sau khi bị bắn hay không, nhưng ông cho biết mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cốt truyện xoay quanh nhân vật cảnh sát.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vulture, người đứng đầu nền tảng đang chiếu Squid game - ông Bela Bajaria - tỏ ra lạc quan về tiềm năng của Squid game phần 2 nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Thảo Mi

