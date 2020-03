Đạo diễn từng 4 lần đoạt giải Oscar gây tranh cãi khi kể chuyện bỏ người tình, kết hôn với con gái nuôi người Hàn Quốc kém ông 35 tuổi.

Theo Reuters, hôm 23/3, hồi ký Apropos of Nothing của đạo diễn Woody Allen được xuất bản sau thời gian dài bị kiểm duyệt, từ chối. Trước đó, ngôi sao 84 tuổi bị bạn gái cũ tố quấy rối tình dục con gái nuôi khiến ông dính vết nhơ đến cuối đời.

Quyển hồi ký của Allen được mô tả là tái hiện toàn bộ cuộc sống, sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ của đạo diễn tài ba. Đáng chú ý, ông đã kể lại chi tiết câu chuyện "bỏ người tình, cưới con gái nuôi" chấn động dư luận một thời.

Soon Yi từng là con gái nuôi của hai ngôi sao Hollywood Woody Allen và Mia Farrow.

Nhắc lại quá khứ, đạo diễn lừng danh từng chung sống (nhưng không kết hôn) với diễn viên Mia Farrow trong 12 năm (1980-1992). Họ có với nhau một con trai ruột và ba đứa con nuôi.

Trong đó, con nuôi người Hàn Quốc Soon Yi Previn (được Farrow nhận nuôi trước khi đến với Allen) trở thành "tiểu tam" trong mối quan hệ của hai ngôi sao Hollywood.

Ở lời đề tựa, đạo diễn bày tỏ tình cảm với bạn gái sinh năm 1970: "Tặng Soon Yi, người tuyệt vời nhất trên đời. Anh đã dành tặng cuộc đời cho em và sẽ không hối tiếc về điều đó".

Trong hồi ký, đạo diễn Midnight in Paris tự nhận mối quan hệ giữa ông và người yêu đã rạn nứt khi ông có tình cảm với con gái nuôi. Allen cũng đối mặt với chuyện mình đã ngoại tình trước khi nói ra sự thật với Farrow.

Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1945 đã phát hiện người yêu giấu ảnh khoả thân của con gái nuôi trong nhà. Lúc đó, Soon Yi 20 tuổi, còn Allen đã ở tuổi 55. "Tôi luôn biết, hiểu và cảm thông cho cơn giận dữ của cô ấy, đó là phản ứng tất yếu", Allen viết.

Chuyện tình "bố con" lệch nhau 35 tuổi thời gian dài chấn động làng giải trí.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, nam đạo diễn từng 4 lần đoạt giải Oscar lại khẳng định không hối tiếc vì điều này.

"Dù mọi thứ trở nên tồi tệ, bị chê trách, phỉ báng khắp nơi, tôi đều chấp nhận. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình biết trước hậu quả, có ước chưa từng say mê Soon Yi không, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là tôi vẫn yêu cô ấy", Allen nói.

Chuyện tình của hai ngôi sao Hollywood nhanh chóng tan vỡ từ ngày Farrow phát hiện bạn trai ngoại tình. Mối quan hệ của cả hai cũng rạn nứt.

Năm 1992, hai người chia tay. Sau đó không lâu, Farrow tố bạn trai cũ quấy rối con gái nuôi khác là Dylan Farrow.

Tuy thừa nhận si mê Soon Yi, ông chắc nịch mình chưa bao giờ quấy rối những đứa con. Đạo diễn Hannah and Her Sisters nói mọi cáo buộc đều là lời bịa đặt của Farrow nhằm ngăn cản ông đến với Soon Yi.

"Tôi chưa bao giờ làm gì với con gái để bị cho là lạm dụng. Đó là những lời bịa đặt, vu khống", đạo diễn 84 tuổi nói trong hồi ký.

Theo hãng thông tấn AP, hành trình xuất bản của cuốn hồi ký với những sự kiện được cho là "chấn động Hollywood" gặp nhiều gian nan. Ronan Farrow - con trai bà Mia, đồng thời là người từng đoạt giải báo chí Pulitzer với cuộc điều tra tấn công tình dục của Harvey Weinstein - đã ra sức ngăn cản ông phát hành hồi ký.

Hachette - nơi đồng ý xuất bản quyển sách lần đầu tiên - đã quyết định không hợp tác với Allen sau cuộc xuống đường biểu tình của hơn 100 nhân viên phản đối kế hoạch xuất bản cuốn Apropos of Nothing.

Woody Allen và Soon Yi vẫn gắn bó sau hơn 20 năm chung sống.

Theo New York Times, từ năm 2018, quyển tự truyện của Allen nhiều lần gửi đến các nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối. Sau đó, Arcade Publishing đồng ý ký hợp đồng và xuất bản tự truyện của Woody Allen.

Variety cho biết ông Jeannette Seaver - đại diện của Arcade - đã rất bất bình khi con trai Farrow dùng quyền lực ngăn cấm tự truyện phát hành.

"Thật kỳ lạ khi mọi người chỉ muốn nghe những tin tức giả, chúng tôi chỉ thay Allen nói lên sự thật, thay vì có những người toàn im lặng che giấu điều gì đó", Seaver nói.

Sau khi tự truyện ra mắt, Allen tiếp tục nhận ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ông vẫn muốn lên tiếng nói lên sự thật và bày tỏ tình cảm không toan tính với người vợ hiện tại - Soon Yi.

Năm 1997, Woody Allen kết hôn với Soon Yi, 5 năm sau khi chia tay Mia Farrow. Cô con nuôi người Hàn Quốc ngày nào giờ phải gọi Allen một tiếng chồng. Họ cũng chứng minh tình cảm sau hơn 20 năm chung sống.

(Theo Zing)