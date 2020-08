“Điên thì có sao” đã kết thúc phát sóng từ hồi đầu tháng 8 nhưng bộ phim vẫn không thoát khỏi sự soi xét của cơ quan thẩm định nội dung.

Theo Allkpop, ngày 26/8, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Quốc gia Hàn Quốc (KCSC) đã tổ chức một cuộc họp, bàn luận về các vấn đề xoay quanh bộ phim vừa kết thúc vào hồi đầu tháng 8 của đài tvN - It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao).

Tác phẩm truyền hình này bị đưa ra soi xét vì có chứa cảnh quay miêu tả bộ phận nhạy cảm của nam giới, nội dung quấy rối tình dục, “tẩy trắng” cho hành vi quấy rối tình dục và lạm dụng bằng lời nói.

Phía KCSC kết luận: “Chúng tôi đã xem xét rằng những chi tiết đó có thể được dùng để làm rõ tính cách nhân vật, song việc phát sóng nội dung tập trung vào ham muốn tình dục và biện minh cho hành vi quấy rối tình dục rõ ràng cho thấy sự thiếu độ nhạy về giới tính của đội ngũ sản xuất".

Một phân cảnh bị nhận xét là nhạy cảm trong Điên thì có sao.

"Trong giai đoạn cần bảo vệ khán giả ở độ tuổi thanh thiếu niên, những hành vi, lời nói thô tục quá mức như trong phim sẽ làm tổn hại tới đời sống ngôn từ lành mạnh của công chúng. Vì vậy, việc xử phạt là không thể tránh khỏi”, cơ quan nói trên nhấn mạnh.

Nếu Điên thì có sao vi phạm các quy định liên quan đến việc phát sóng ở mức độ nghiêm trọng, KCSC sẽ đưa ra hình phạt cuối cùng tại phiên họp toàn thể sắp tới.

Bên cạnh đó, nếu đài truyền hình trung ương, truyền hình cáp bị phạt tiền hoặc phải chịu các biện pháp trừng phạt pháp lý khác vì có phim vi phạm, họ sẽ bị KCSC trừ điểm đánh giá phát sóng hàng năm.

Điên thì có sao sẽ bị phạt vì chứa nhiều cảnh quay mang tính gợi dục.

Trong giai đoạn đầu phát sóng, bộ phim Điên thì có sao vấp phải sự phản đối của một bộ phận khán giả Hàn vì chứa cảnh quay nhạy cảm.

Cụ thể, hồi cuối tháng 6, tác phẩm nhận hơn 50 đơn khiếu nại cho một số phân đoạn bị cho là mang tính gợi dục trong tập 3. Cảnh đầu tiên là nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) xông vào phòng thay đồ của điều dưỡng nam trong bệnh viện và đòi chạm vào cơ thể của Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun).

Cảnh thứ hai là Go Moon Young có những lời thoại nhạy cảm với Moon Gang Tae, rồi sau đó làm động tác gợi liên tưởng tới chuyện nam nữ.

Phim từng nhận đơn khiếu nại từ khán giả do các phân đoạn bị cho là phản cảm.

Tuyến vai khách mời Kwon Gi Do do diễn viên Kwak Dong Yeon đảm nhận cũng bị phê phán do chàng trai mắc chứng hưng cảm, thích khỏa thân. Nhân vật này chặn đầu xe của Go Moon Young rồi phanh áo để lộ thân hình. Nữ nhà văn họ Go còn có lời thoại nhận xét về bộ phận nhạy cảm của Kwon Gi Do.

Điên thì có sao là tác phẩm truyền hình do Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji đóng chính, kể về mối quan hệ định mệnh giữa nữ nhà văn Go Moon Young và nam điều dưỡng Moon Gang Tae cùng hành trình chữa lành vết thương tâm lý cho từng người. Phim lên sóng vào ngày 20/6 và kết thúc vào ngày 9/8. Điên thì có sao rating thấp, nội dung gây tranh cãi, bị đánh giá là bước lùi trong sự nghiệp của nam diễn viên Kim Soo Hyun.

