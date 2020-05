- Không khoe nhẫn kim cương, diễn viên Phanh Lee vẫn khiến người hâm mộ vui mừng khi thông báo tin chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai giấu mặt.

Phanh Lee (tên thật là Lê Phương Anh), là một trong những hotgirl Hà Thành đời đầu. Cô gây ấn tượng với khán giả với vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng. Phanh Lee cũng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình Việt. Gần đây nhất, cô cũng tạo được dấu ấn đặc biệt với khán giả với vai Kim đầy cá tính bộ phim "Ghét thì yêu thôi".

Diễn viên Phanh Lee hạnh phúc thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Xinh đẹp, quen mặt với khán giả và được nhiều người yêu mến nhưng Phanh Lee có đời sống tình cảm khá kín. Cô chưa từng tiết lộ mối quan hệ nào công khai trên mạng xã hội. Mới đây, thông tin, nữ diễn viên sinh năm 1990 nhận lời cầu hôn của bạn trai giấu mặt khiến người hâm mộ bất ngờ.

Kèm theo bức ảnh được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn cỏ, Phanh Lee hạnh phúc viết: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And! I say yes!".

Ở phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn gửi lời chúc phúc tới nữ diễn viên. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng bình luận trêu chọc cô là "điêu" vì không thích nhẫn kim cương. Một người hâm mộ khác viết: "Chị mình suốt ngày kêu ế mà có người cầu hôn rồi kìa. Chúc mừng chị nhé!".

Phanh Lee sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm.

Liên hệ với Phanh Lee, cô xác nhận với VietNamNet lời cầu hôn là thật nhưng không muốn chia sẻ thêm về bạn trai cũng như những dự định kết hôn trong tương lai gần.

Phanh Lee từng tốt nghiệp ngành Mỹ thuật ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Cô đang ngày càng từng bước khẳng định bản thân, phát triển nghiệp diễn chuyên nghiệp, xóa bỏ danh xưng hotgirl. Những bộ phim Phanh Lee đã đảm nhiệm vai chính như: "Trái tim có nắng", "Lời nói dối ngọt ngào", "Ghét thì yêu thôi"....

Clip Phanh Lee xinh đẹp du lịch Hàn Quốc:

browser not support iframe.

Hà Lan