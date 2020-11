Sau vai chính trong phim 'Đỉnh mù sương', diễn viên phim hành động người Mỹ gốc Việt Peter Phạm tiếp tục làm đạo diễn hành động kiêm vai chính của phim 'Hoa phong nguyệt vũ'.

Hoa phong nguyệt vũ là bộ phim Việt mới nhất gia nhập đường đua phim cuối năm khi vừa công bố trailer và ngày khởi chiếu vào tháng 12 tới. Đây là phim hành động của đạo diễn Phạm Thanh Hải, người từng tham gia nhiều dự án lớn của Hai Phượng, Song Lang, Về quê ăn Tết... khi còn làm ở Studio68 với Ngô Thanh Vân.

Hoa phong nguyệt vũ là phim đầu tay do Phạm Thanh Hải đạo diễn với tư cách nhà làm phim độc lập có sự góp mặt đáng kể của Peter Phạm trong vai trò diễn viên và đạo diễn hành động. Do vậy trailer phim dài 2 phút Hoa phong nguyệt vũ có những cảnh hành động mãn nhãn do chính Peter Phạm thực hiện.

Peter Phạm chia sẻ anh nảy ra ý tưởng làm Hoa phong nguyệt vũ vào một chiều mưa khi đang di chuyển trên đường trong thời gian bị kẹt lại ở Việt Nam vì Covid-19. Phạm Thanh Hải chọn cách làm một bộ phim kinh phí không lớn, quy mô nhỏ để phù hợp hơn với thị trường đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hiện nay.

Do những dự án phim lớn hầu như dời hết lịch chiếu qua sang năm nên đây là thời điểm thuận lợi cho các dự án phim độc lập. Việc vắng bóng các bộ phim bom tấn lớn của Mỹ cũng tạo điều kiện cho phim Việt tự tin ra rạp với doanh thu đáng kể. Do vậy Hoa phong nguyệt vũ dù là phim độc lập với không nhiều ngôi sao thị trường vẫn tự tin ra rạp.

Peter Phạm vừa là đạo diễn hành động, vừa là diễn viên trong phim.

Hoa phong nguyệt vũ kết hợp giữa các thể loại kinh dị, hành động, điều tra có sự tham gia của các diễn viên Lê Thu An, Hải Ngân Brianna, Hồ Quang Mẫn, Ellie Mễ Tiên.

Quỳnh An