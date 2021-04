browser not support iframe.

Trích đoạn phim 'Ở nhà một mình 2'

Macaulay Culkin sinh năm 1980, nổi tiếng với loạt phim Ở nhà một mình (Home Alone) lần đầu ra mắt năm 1990. Thành danh rất sớm nhưng sau đó nam diễn viên bị chết vai và trượt dài trong khủng hoảng, bế tắc.

Ngày 12/4, sao nhí một thời và vợ chia sẻ hạnh phúc khi có con đầu lòng. "Chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc", Macaulay Culkin nói. Bé con được đặt tên là Dakota Song Culkin, chào đời từ 5/4 nhưng tới giờ nam diễn viên mới xác nhận thông tin.

Macaulay Culkin và Brenda Song gặp nhau khi quay phim Changeland tại Thái Lan và công khai tình cảm tháng 7/2017. Macaulay Culkin từng chia sẻ ý định sẽ có nhiều con. Nam diễn viên quyết định đặt tên con đầu lòng theo tên em gái. Dakota qua đời vì một tai nạn ô tô năm 2008 khi 29 tuổi.

Macaulay Culkin hiện đang bận rộn với phần 10 American Horror Story có sự tham gia của: Leslie Grossman, Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock.

Quỳnh An

