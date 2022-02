Moses J. Moseley, nam diễn viên nổi tiếng với vai Mike trong series phim đình đám 'The Walking Dead' được thông báo qua đời ngày 31/1.

Theo TMZ, Moses J. Moseley được tìm thấy đã chết ở Stockbridge, Georgia vào ngày 26/1. Hiện nguyên nhân cái chết của nam diễn viên vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên ngày 31/1 tin tức về cái chết của Moses J. Moseley mới được phát đi.

"Bất cứ ai từng gặp đều yêu quý anh ấy. Moses là một người tuyệt vời. Anh ấy rất tài năng và cũng là một người bạn tuyệt vời", quản lý của nam diễn viên nói ngày 31/1.

Moses J. Moseley sinh năm 1990, từng đóng vai Mike trong mùa The Walking Dead 2012 và 2015. Anh cũng từng góp mặt trong các phim: Attack of the Southern Fried Zombies, Joyful Noise, The Internship, Queen of the South, Watchmen, và Blood Scroll: Horror Stories.

Trailer phim 'The Walking Dead'

An Na