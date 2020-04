Irrfan Khan vừa qua đời ở tuổi 53. Nguyên nhân là do ông bị ung thư thần kinh hiếm gặp và nhiễm trùng ruột.

Irrfan Khan sinh năm 1967. Ông là một trong những diễn viên Ấn Độ nổi tiếng nhất Hollywood khi góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám ở cả lĩnh vực thương mại và nghệ thuật như: The Namesake, Jurassic World, Inferno, The Amazing Spider-Man, Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột), Life of Pi (Cuộc đời của Pi)....

Irrfan Khan mắc căn bệnh ung thư thần kinh hiếm gặp từ tháng 3/2018. Ông được điều trị tại London, Anh một thời gian dài và quyết định trở lại với công việc vào năm ngoái. Nam diễn viên 53 tuổi bị nhiễm trùng ruột và được đưa vào viện từ hồi đầu tuần nhưng đã không qua khỏi.

Irrfan Khan trong phim 'Life of Pi' của đạo diễn Lý An.



Irrfan Khan bắt đầu nổi tiếng tại Bollywood từ năm 1988 và được biết đến ngoài biên giới Ấn Độ từ năm 2001 khi ông tham gia bộ phim 'The Warrior' mà sau đó giành giải BAFTA của Anh cho Phim hay nhất. Kế đó, Irrfan Khan xuất hiện trong hàng loạt bộ phim như: A Mighty Heart, Wes The Darjeeling Limited.

Suốt thập niên 2000, Irrfan Khan hoạt động chủ yếu tại Hollywood và tham gia vô số bộ phim đình đám. Ông trở thành diễn viên Ấn Độ được biết đến rộng rãi nhất ở phương Tây. Chính vì vậy sự ra đi đột ngột của Irrfan Khan khiến cả Bollywood và Hollywood thương tiếc.

