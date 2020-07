Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên cũng lấn sân kinh doanh. Tài tử sở hữu một trung tâm spa sang trọng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, spa của Hà Nhuận Đông kinh doanh yếu kém, thua lỗ liên tục và ngừng kinh doanh tháng 6/2020. Song Hà Nhuận Đông vẫn giữ thái độ tích cực và lạc quan. Anh chia sẻ sắp tới mình sẽ tham gia dự án phim Who's by your side với vai trò nhà sản xuất.