NSƯT Thu Hạnh quay trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng đã gây bất ngờ với khán giả. Đằng sau vai diễn bà Sa ác độc, nham hiểm mưu mô, đời thực của nữ nghệ sĩ có gì khác?

NSƯT Thu Hạnh cùng dàn diễn viên gạo cội như: NSND Như Quỳnh, diễn viên Quách Thu Phương, NSƯT Trịnh Mai Nguyên... đã giúp bộ phim "Hương vị tình thân" trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả. Hơn 10 năm trở lại với vai diễn bà Sa mưu mô, hiểm ác, nghệ sĩ Thu Hạnh vẫn khiến người xem cảm thấy chân thật và gây ấn tượng mạnh với lối diễn của chị.

NSƯT Thu Hạnh vai bà Sa trong "Hương vị tình thân"

Nói về việc nhận vai diễn này, nghệ sĩ Thu Hạnh cho biết chị đã lăn tăn vì tính cách của nhân vật. Chị tâm sự với VTV: "Thú thực, vai bà Sa là vai diễn khó, đó là chất xúc tác tôi muốn làm. Nhân vật có diễn biến nội tâm, một bà mẹ "có một không hai" ngoài đời, một bà mẹ như thế rất ít người chấp nhận. Thời điểm này, phim phát sóng phần 1, khán giả chưa thể hiểu vì sao bà mẹ Sa thể hiện với cô con gái Khánh Thy (diễn viên Thu Quỳnh đóng) bởi đằng sau còn rất nhiều vấn đề. Là diễn viên hiểu nhân vật xuyên suốt, trong khi khán giả đang xem và dường như đang muốn tẩy chay mình. Mọi người đang rất khó chịu về nhân vật bà Sa. Nhưng không sao, đó là thành công của vai diễn".

Bạn diễn với chị là Thu Quỳnh vai Khánh Thy.

Tuy nhiên là một nghệ sĩ chuyên nghiệp chị đã làm trọn vẹn vai diễn của mình và khiến khán giả có một cảm xúc chân thật nhất. Chính tinh thần chuyên nghiệp của Thu Hạnh đã giúp chị diễn vai bà Sa rất "đời" và hứa hẹn trong phần 2 của "Hương vị tình thân" chị cũng làm trọn vẹn điều đó.

Trước khi trở lại với vai diễn bà Sa của "Hương vị tình thân", NSƯT Thu Hạnh đã quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim như: Khi đàn chim trở về, Lập nghiệp, Chuyện phố phường, Bí mật Eva… Sau đó, chị chuyển sang lĩnh vực đạo diễn và đây cũng là một phần nguyên nhân khiến chị vắng bóng trên màn ảnh suốt thời gian qua.

Ngoài phim ảnh, NSƯT Thu Hạnh còn nổi bật qua các vai diễn trên sân khấu. Và nhờ sự nỗ lực này chị đạt được rất nhiều giải thưởng.

Đó là các giải thưởng như: 1997: Huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc bộ phim "Lập nghiệp" vai nữ chính "Nguyệt". 1998: Giải Diễn viên được yêu thích nhất – Bộ phim TH hay nhất năm do Tạp chí truyền hình trao tặng cho bộ phim "Khi đàn chim trở về" (vai nữ chính Yến Chi) 2002: Huy chương Bạc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc bộ phim "Chuyện phố phường"và giải A vở "Mùa hoa sữa" do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng. 2005: Giải Bạc vở "Vòng đời" do Bộ Công An trao tặng và giải B vở "Lời nguyền kẻ mơ" do Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng. Năm 2008: Giải A vở diễn "Đứa con bị đánh cắp" do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và giải thưởng Văn học Nghệ thuật vở diễn "Đứa con bị đánh cắp" do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Cùng năm chị còn nhận được Huy chương Bạc tại Hội diễn tài năng trẻ diễn viên Kịch nói toàn quốc vở diễn "Em đẹp dần trong mắt anh" do Bộ VHTT&DL trao tặng, và còn rất nhiều các giải thưởng khác.

Nhan sắc của NSƯT Thu Hạnh.

Ngoài các giải thưởng, NSƯT là Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội. Chị từng tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng như: Đứa con tội phạm, Đứa con bị đánh cắp, Vòng đời, Lời nguyền kẻ mơ...

Thành công trong sự nghiệp, đời thực NSƯT Thu Hạnh cũng có cuộc sống viên mãn. Sau nhiều năm kết hôn, NSƯT Thu Hạnh có hôn nhân viên mãn, bình yên bên ông xã và 2 cô con gái xinh đẹp. Cuộc sống của gia đình sao nữ khiến không ít người phải ngưỡng mộ, học hỏi.

Nói về bí quyết chăm lo cho gia đình, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Nói chung phải tự biết cách thu xếp. Phần tôi tự làm, phần nhờ ông bà nội ngoại, rồi cả giúp việc nữa, làm sao để đảm bảo gia đình vẫn phải là tổ ấm chu toàn. Nói chung vừa làm "nội tướng" ở nhà vừa làm "nội tướng" ở nhà hát cũng vất vả lắm nhưng nếu có đủ tình yêu, đam mê thì sẽ vượt qua được".

Thu Hạnh và 2 con gái xinh xắn.

Ngoài bí quyết trên, nhiều khán giả tin rằng một phần hạnh phúc của chị được xây dựng từ sự kín tiếng. Chị không chia sẻ nhiều hình ảnh về gia đình mình, NSƯT Thu Hạnh muốn được bình yên tận hưởng không khí gia đình đầm ấm như bao người bình thường khác.

(Theo GĐXH)