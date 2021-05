Nhiều khán giả không tin đó là Leonardo DiCaprio khi hình ảnh đầu tiên của anh trong phim mới được tung ra.

Leonardo DiCaprio trong phim 'Killers of the Flower Moon'.

Leonardo DiCaprio vừa hoàn thành phimngân sách 200 triệu USD, Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese. Ngay sau khi hình ảnh đầu tiên trong phim được tung ra nhiều fan của nam diễn viên 47 tuổi đã vô cùng bất ngờ.

Đó là Leo à? Khó nhận ra quá; Không đời nào đó là anh ấy; Đừng có đùa tôi rằng đó là Leonardo DiCaprio... là những phản ứng của người hâm mộ khi thấy tạo hình mới của thần tượng. Tuy vậy nhiều khán giả mong chờ phim sẽ sớm ra mắt bởi Killers of the Flower Moon vẫn chưa có lịch phát hành do hoãn chiếu hơn một năm vì dịch Covid-19.

Leonardo DiCaprio hiện đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn.

Killers of the Flower Moon được làm dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên của David Grann, lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1920. Bên cạnh Leonardo DiCaprio và đạo diễn Martin Scorsese, phim còn có sự góp mặt của ngôi sao gạo cội Robert De Niro. Ngoài Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio còn đóng vai chính trong phim Don't Look Up của Netflix cùng nữ diễn viên từng giành Oscar Jennifer Lawrence.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, nổi danh toàn cầu với phim Titanic năm 1997 và là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất Hollywood. Tuy có sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống giàu có và fan hâm mộ trên toàn cầu nhưng Leo vẫn chọn cuộc sống độc thân. Hiện tài tử đang hẹn hò với một nữ diễn viên 23 tuổi.

Leonardo DiCaprio trong phim 'Once Upon a Time... in Hollywood'

Quỳnh An