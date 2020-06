Sau lỗi lầm, Hương (Thúy Ngân) tiếp tục đón nhận sóng gió mới khi Quỳnh (Thùy Trang) danh chính ngôn thuận trở thành vợ bé của Hải (Trung Dũng) và lên kế hoạch sinh con trai chiếm gia tài.

Tập 2 mở đầu với khung cảnh hoành tráng tại nhà máy xay xát gạo của bà Hạ Lan (NSƯT Minh Đức). Nhờ đôi bàn tay vàng có thể nhận biết chất lượng gạo mà bà Lan đã thành công trở thành bà chủ công ty xuất nhập khẩu gạo lớn nhất miền Nam, khiến cho em chồng là chú Quang (Ngọc Thuận) không thể giở thủ đoạn làm ăn mất uy tín. Tuy nhiên, việc từ chối nhận gạo kém chất lượng từ nhà máy của chú Quang đã khiến cho mâu thuẫn chị dâu em chồng nhà bà Hạ Lan ngày càng căng thẳng.

Quang tạo áp lực cho bà Hạ Lan phải giao tài sản nếu không có cháu trai nối dõi.

Cho rằng chị dâu “ăn cháo đá bát” không nhớ tới công ơn nhà chồng, chú Quang uy hiếp bằng quy định của dòng họ nhà chồng: “Lời hứa có thể gió thoảng mây bay nhưng nguyên tắc của dòng họ này chị đừng hòng lật lọng. Đến năm 40 tuổi Hải không có con trai chị phải giao lại tài sản cho tôi”.

Điều này càng tăng thêm áp lực muốn có cháu trai nối dõi của bà Hạ Lan, bởi bà không cam tâm để lại tài sản cả đời gây dựng cho người em chồng vô dụng.

Hải chính thức cưới Quỳnh về làm vợ lẽ.

Ở một diễn biến khác, Hải thua bạc nợ mấy trăm cây vàng. Giữa lúc khốn đốn suýt bị bọn đòi nợ cắt mất ngón tay, Hải gặp được ông Nguyên (Đức Thịnh) - thầy phong thủy quen biết với bà Hạ Lan. Ông Nguyên theo Hải đến sòng bài, dung “phong thủy” giúp Hải trở thành thần bài đánh đâu thắng đó. Ngay sau khi được Hải tin tưởng, gã thầy phong thủy bắt đầu dụ dỗ cậu hai làm ăn “không cần vốn, chỉ tốn một ít nước bọt”, dựa vào tên tuổi của mẹ và cha vợ.

Ngoài ra, Hải cũng đã cưới Quỳnh (Thùy Trang) về làm vợ lẽ. Bởi bà Hạ Lan và Hương đã đi đến thỏa thuận, Hương (Thuý Ngân) chấp nhận dẫn các con về nhà cha ruột, để Hải cưới vợ bé với lời hứa của mẹ chồng: “Nếu con có con trai trước, mẹ sẽ sắp xếp lại gia đình như cũ cho con”. Ngay sau đám cưới, Quỳnh gần như trở thành “lá bùa may mắn”, mang đến vận may tới tấp cho Hải trên sòng bài. Vì vậy mà Hải càng thêm say mê, cưng chiều Quỳnh hết mực.

Hương ngậm ngùi khi bị vợ bé của chồng khiêu khích.

Nhưng cô vợ bé Quỳnh tưởng hiền lành, nhút nhát đã sớm lộ bản chất “không phải dạng vừa” khi ngang nhiên tuyên chiến lên mặt chỉ đạo Hương. Thậm chí Quỳnh còn thẳng thừng nói với Hương: "Đâu có ai thích chia sẻ đồ của mình với người khác". Hương chỉ biết lẳng lặng bỏ ngoài tai vì biết rằng lời nói của mình lúc này chẳng còn trọng lượng.

Diễn biến trong tập tiếp theo của Gạo nếp gạo tẻ phần 2 sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20h ngày 17/6 trên kênh HTV2.

T.N