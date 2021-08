Gerard Butler cho rằng hãng phim đã báo cáo sai lệch về lợi nhuận để lờ đi khoản lợi nhuận mà anh đáng được hưởng từ 'Olympus Has Fallen'.

Gerard Butler.

Gerard Butler vừa đâm đơn kiện hãng phim vì cho rằng không được chia lợi nhuận tương xứng với bộ phim Olympus Has Fallen (Nhà Trắng thất thủ) mình tham gia.

Nam diễn viên 52 tuổi từng vốn được đào tạo trở thành luật sư nên rất am hiểu luật. Anh vừa đâm đơn kiện Nu Image Inc./Millennium Films vì cho rằng hai nhà sản xuất này đã bắt tay nhau để lên kế hoạch nhằm không chia lợi nhuận từ bộ phim Olympus Has Fallen sản xuất năm 2013 cho Gerard Butler với tư cách diễn viên chính.

Tài tử cáo buộc hãng phim cố tình trình bày sai và báo cáo thấp lợi nhuận để anh không được trả đủ phần trăm thu nhập thực tế đã thỏa thuận từ doanh thu 170 triệu USD của Olympus Has Fallen.

Gerard Butler trong 'Olympus Has Fallen' (Nhà Trắng thất thủ).

"Các nhà sản xuất đã kiếm hàng chục triệu USD từ phim Olympus nhưng từ chối trả cho Butler dù chỉ 1 xu từ doanh thu và lợi nhuận đã cam kết chuyển cho anh trong hợp đồng đã ký", trích hồ sơ vụ kiện chuyển lên tòa án. Gerard Butler yêu cầu phải có sự phân chia lợi nhuận công bằng từ loạt phim vốn rất thành công.

Tài tử yêu cầu hãng phim phải bồi thường tổn thất 10 triệu USD và trả mọi khoản phí phát sinh vì vụ kiện cáo. Tuy nhiên phát ngôn của hãng Millennium chưa lên tiếng về vụ việc.

Gerard Butler tham gia đóng chính cả 3 phần phim này gồm Olympus Has Fallen (2013), London Has Fallen (2016), Angel Has Fallen (2019) và còn chuẩn bị góp mặt trong phần 4 sẽ bấm máy tháng 11 tới có tên Night Has Fallen.

Gerard Butler trong phim 'Olympus Has Fallen' (2013)

Mai Linh