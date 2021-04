Bom tấn Hollywood 'Godzilla vs. Kong' thu 100 tỷ sau 9 ngày công chiếu tại Việt Nam trong khi 'Bố già' trước đó chỉ cần 4 ngày để đạt thành tích này.

browser not support iframe.

Trailer phim Godzilla vs. Kong (Godzilla đại chiến Kong)

Không phụ lòng mong đợi của cả giới chuyên môn, Godzilla đại chiến Kong (Godzilla vs. Kong), bom tấn thứ tư của Vũ trụ Điện ảnh MonsterVerse, trở thành dự án sáng giá nhất khởi động mùa phim hè Hollywood sau hơn một năm ảm đạm vì đại dịch Covid-19.

Theo số liệu chính thức từ nhà phát hành phim CGV, Godzilla đại chiến Kong đã chính thức cán mốc 100 tỷ sau 9 ngày khởi chiếu (1 ngày chiếu sớm và 8 ngày chiếu chính thức). Trước đó, chỉ trong ngày chiếu sớm mở màn 25/3, Godzilla đại chiến Kong thu về 11 tỷ đồng.

'Godzilla vs. Kong' trở thành bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất từ đầu năm tới hiện tại.

Tuy vượt doanh thu Bố già trong ngày chiếu đầu tiên nhưng Godzilla vs. Kong lại có tốc độ hốt bạc chậm hơn phim của Trấn Thành dù chi phí sản xuất cao hơn 200 lần (Bố già có chi phí sản xuất 1 triệu USD, trong khi Godzilla vs. Kong là 200 triệu USD). Bố già chỉ cần 4 ngày để cán mốc doanh thu 100 tỷ trong khi Godzilla vs. Kong cần tới 9 ngày.

'Godzilla vs. Kong' hiện vẫn đang chiếu tại rạp.

Godzilla vs. Kong thỏa mãn những tín đồ phim ảnh đang “khát” những bom tấn mang tính hành động, giải trí cao khi những tên tuổi lớn khác bị nhiều hãng “cất kho”, không dám phát hành vì sợ lỗ.



Quỳnh An