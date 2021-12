Gong Yoo, tài tử độc thân vốn vô cùng kín tiếng về đời tư lần đầu chia sẻ vô cùng thú vị trong cuộc họp báo ra mắt phim bom tấn mới 'The Silent Sea'.

Dàn diễn viên và ê kíp sản xuất của bom tấn The Silent Sea (Biển tĩnh lặng) vừa có buổi họp báo ra mắt vào sáng 22/12 tại Seoul, 2 ngày trước khi phim chính thức ra mắt trên Netflix.

Buổi họp báo kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ trên sân khấu vô cùng hoành tráng lấy ý tưởng từ bối cảnh của phim trên trạm vũ trụ. Đây là bom tấn cuối năm của điện ảnh Hàn Quốc, quy tụ ê kíp sản xuất khủng và cũng là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của xứ sở kim chi làm về đề tài vũ trụ.

Tâm điểm của sự kiện dĩ nhiên là Gong Yoo, tài tử sinh năm 1979 vô cùng nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc với sự nghiệp trải dài 20 năm. Gong Yoo luôn xuất hiện trong các bom tấn điện ảnh và truyền hình lớn, là cái tên đảm bảo cho sức hút và thành công của bất cứ bộ phim nào.

Nam diễn viên 41 tuổi xuất hiện với cây trang phục đen hoàn toàn. Không chỉ thu hút với ngoại hình nam tính, Gong Yoo còn chia sẻ về vai diễn mà anh cho rằng ngay khi đọc kịch bản, bản năng mách bảo anh nên nhận lời ngay.

Thú vị nhất có lẽ là chi tiết khi MC hỏi nếu phải lên mặt trăng như nhân vật mình đảm nhiệm trong Biển tĩnh lặng (The Silent Sea) thì anh sẽ mang theo gì? Gong Yoo hài hước trả lời: "Trong trường hợp phải lên mặt trăng và sống ở đó, tôi không chắc lắm nhưng tôi cần một phụ nữ làm vợ.

Bởi vì nếu không thể quay về trái đất thì cần có một vương quốc tại đó, một cộng đồng tại đó nên tôi nghĩ mình sẽ cần một người phụ nữ đi cùng mình. Còn nếu trong trường hợp tôi lên mặt trăng và có thể về trái đất thì tôi chỉ cần một thiết bị di động để có thể xem giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, các video game và tất nhiên là Netflix".

Trong phim, Gong Yoo đóng vai đội trưởng đội thám hiểm mặt trăng Han Yun Jae, một người đàn ông luôn đặt công việc và con gái lên hàng đầu. Anh dẫn đầu đoàn du hành gia lên mặt trăng để thu thập những gì còn sót lại từ trạm nghiên cứu trên mặt trăng Balhae với hy vọng có thể cứu con gái mình. Tuy nhiên, cuộc hành trình của anh và đồng đội cuối cùng lại mang sứ mệnh tìm cách cứu thế giới.

Gong Yoo chia sẻ về sức hút của bộ phim và vai diễn trong buổi họp báo

Netflix đã chiêu mộ một đội ngũ những người sáng tạo hàng đầu trong nước cho loạt phim này. Kịch bản được xây dựng bởi nhà biên kịch Park Eun-kyo, người đã “chắp bút” cho nhiều bộ phim đình đám như Mother và Crush And Blush, cũng như đã tham gia giám sát quá trình biên kịch của các bộ phim như Đại chiến thành Ansi (The Great Battle) và Nhà bếp (The Naked Kitchen). Phim có sự tham gia của dàn ngôi sao đình đám như: Gong Yoo, Bae Doona, Lee Joon, Kim Sun-young, Lee Mu-saeng, Lee Sung-wook....

Biển tĩnh lặng ra mắt khán giả trên Netflix vào 24/12.

