Trong 'Hãy nói lời yêu' tập 13, Hoàng My đối mặt với sự nhục nhã tột cùng khi đi học trở lại sau khi clip cô bị đánh ghen lan tràn trên mạng.

browser not support iframe.

Trong Hãy nói lời yêu tập trước, Hoàng My (Quỳnh Kool) gần như suy sụp khi tới đâu cô cũng bị nhận ra là nhân vật chính trong vụ bị vợ Bình (Hà Việt Dũng đánh ghen), chưa kể là lời mạt sát như dao cứa của bà Hoài (Nguyệt Hằng).

Ở tập 13 lên sóng tối nay, 27/5, Hoàng My tiếp tục phải đối diện với sự xấu hổ khi quay trở lại trường học. Cô ngại ngùng đến lớp trong sự dè bỉu của mọi người, đến nỗi phải lôi khẩu trang ra che mặt vì sợ bị nhận ra. Vừa bước vào lớp, My bị bạn học gọi là hotgirl tiểu tam, trà xanh. My không dám nói lại, chỉ còn biết khóc vì uất ức. Đúng lúc đó Phan (Công Dương) chạy tới đối đầu với đám bạn để bênh My.

Trong khi đó, bà Hoài đến gặp bạn của Bình - cũng là chủ cũ của My để chuẩn bị kế hoạch trả thù thay con gái. "Tôi nhờ cậu giúp một việc. Tôi muốn mua toàn bộ thông tin về cậu Bình, từ gia đình, sự nghiệp và tình yêu", bà Hoài đề nghị. Khi bạn Bình chối và khẳng định không biết gì, bà Hoài nói: "Không biết? Vậy mà tôi được biết chính cậu Bình đã giới thiệu con My nhà tôi tới chỗ cậu làm việc. Cậu yên tâm đi, cậu nghe tôi sẽ không bị thiệt đâu". Cùng với đó bà Hoài đẩy sang phía anh ta một chiếc phong bì dày cộp.

Trong khi đó, Tú (Bảo Hân) Tú 'đuổi khéo' Duy (Anh Vũ) khi quán đã tới giờ đóng cửa nhưng Duy vẫn không chịu về. Đã vậy Duy còn theo Tú tới tận cửa phòng nghỉ. Vì lo sợ có chuyện xấu xảy ra nên Tú ra lấy con dao để phòng thân. Duy ngỡ ngàng hỏi: "Đi ngủ cầm dao vào làm gì?", Tú đáp: "Dù gì ở đây cũng có đàn ông. Em sẽ cầm dao đi ngủ cho yên tâm. Em có kinh nghiệm rồi".

Duy sẽ làm gì trước phản ứng thái quá của Tú? My còn gặp chuyện gì nữa trong ngày đầu đi học sau clip đánh ghen? Bạn Bình có chịu bán thông tin cho bà Hoài? Diễn biến chi tiết Hãy nói lời yêu tập 13 lên sóng VTV3 lúc 21h30 tối nay, 27/5.

Ngọc Nhi