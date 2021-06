Cuối cùng Duy đã không thể che giấu tình cảm của mình dành cho Tú trong 'Hãy nói lời yêu' tập 15.

Trong Hãy nói lời yêu tập15 lên sóng tối mai, 3/6, khi Tú (Bảo Hân) định ra ngoài ở, Duy (Anh Vũ) tỏ ý không hài lòng và nói nếu ra ngoài ở thì nghỉ việc luôn. Tú ngạc nhiên hỏi: "Sao anh buồn cười thế? Chỗ ở với công việc thì liên quan gì đến nhau?". Duy đáp thẳng thừng: "Anh thấy liên quan vì anh là chủ ở đây". Nghe vậy Tú vẫn kéo va ly đi và lại bị Duy mắng: "Em bị ngáo à? Anh nói thế nào em mới chịu nghe". Khi Tú nói: "Em có liên quan gì đến anh đâu mà anh làm loạn lên thế?", Duy không đáp lại mà hôn Tú.

Trong khi đó, ông Tín (NSND Trọng Trinh) đến gặp My (Quỳnh Kool) nói đã quá mệt mỏi và muốn ly hôn bà Hoài (Nguyệt Hằng). Tuy nhiên lời giải thích loanh quanh của ông Tín liên quan đến tình nhân và đứa con sắp chào đời khiến My khó chấp nhận. "Các con là gia đình duy nhất của bố nhưng sẽ có người phụ nữ khác chia sẻ cùng bố chứ không phải là mẹ, liệu chị ta có chấp nhận đứng bên ngoài không ạ?", My nói khiến ông Tín bối rối.

Còn bà Hoài (Nguyệt Hằng) sau khi nghỉ việc lại có nhiều thời gian ở nhà để kiểm soát Minh (Quang Anh), bắt cậu bé học hành khiến Minh phải gọi điện cầu cứu chị gái. "Chị ơi, mẹ làm sao rồi ấy, vừa đập phá đồ đạc dưới nhà xong giờ lôi một đống sách vở lên, một chồng to luôn, bắt em học chị ạ. Mẹ đầy thời gian rảnh, mẹ ngồi trong phòng em cả ngày rồi bắt em đọc to từng quyển lên cơ. Chị cứu em với. Em sợ lắm chị ạ. Chị làm thế nào cứu em đi, gọi cả bố về nữa, cứu em với", Minh nói.

Liệu My có giúp được em trai? Tú phản ứng sao trước nụ hôn bất ngờ của Duy? Ông Tín có thay đổi quyết định ly hôn vì lời nói của con gái? Diễn biến chi tiết Hãy nói lời yêu tập 15 lên sóng VTV3 lúc 21h30 tối mai, 3/6.

Ngọc Nhi