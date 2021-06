Bà Hoài đang yên đanh lành bị công an đến tận nhà bắt đi trước mắt chồng con trong 'Hãy nói lời yêu' tập 16.

TrongHãy nói lời yêu tập 16 lên sóng tối nay, 4/6, bà Hoài (Nguyệt Hằng) bị cơ quan điều tra tới nhà giải đi điều tra. Trong khi các con khóc lóc lo lắng thì bà Hoài vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí cười an ủi Minh (Quang Anh). "Mẹ không sao đâu, con phải giữ vững tinh thần, phải đạt giải cao nhất cuộc thi học sinh giỏi sắp tới nhớ không?". Bà Hoài quay sang trấn an My (Quỳnh Kool): "Con đừng khóc, mẹ không sao mà, mẹ không có tội, không được nhắc nhớ chưa". Bà Hoài bước đi trong khi không thèm nói một lời với ông Tín (NSND Trọng Trinh).

Trong khi đó, Tú (Bảo Hân) và Duy (Anh Vũ) sau nụ hôn đầu ở tập trước thì Duy bắt đầu tỏ ra ghen ra mặt khi Tú lo lắng cho My. Duy khuyên cô đừng lo nghĩ nhiều vì "mặt sắp già hơn anh rồi". Khi Tú nói trên đời này chỉ có My là thân thiết, Duy hỏi: "Thế còn anh thì sao? Nhỡ chẳng may anh có vấn đề gì xảy ra em có lo cho anh không?".

Còn Phan (Công Dương) đã quyết định hiến thận cho mẹ. Tuy nhiên bà Ngân không chấp nhận vì lo lắng cho sức khỏe của con dù Phan liên tục trấn an mẹ rằng việc hiến thận không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình sau này.

Tú sẽ trả lời Duy thế nào? Bà Hoài bị triệu tập vì chuyện gì, liệu có được công an thả sớm? Mẹ Phan có đồng ý để con trai hiến thận cho mình? Diễn biến chi tiết Hãy nói lời yêu tập 15 lên sóng VTV3 lúc 21h30 tối nay, 4/6.

Ngọc Nhi