Mỹ nhân 'Wonder Woman' Gal Gadot sẽ đảm nhiệm vai nữ hoàng Cleopatra kinh điển từng gắn liền tên tuổi với Elizabeth Taylor gần 50 năm trước.

Gal Gadot trong phim 'Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh'

Gal Gadot sinh năm 1985, xuất thân là người mẫu. Cô từng đăng quang Hoa hậu Israel 2004 và ghi dấu ấn với vai Gisele trong loạt phim Fast & Furious và Wonder Woman. Khi phần tiếp theo Wonder Woman 1984 chưa kịp ra rạp vì dịch Covid như dự kiến tháng 10 này thì các fan của Gal Gadot lại được bù đắp bằng tin vui khác. Gal Gadot được chọn vào vai nữ hoàng Cleopatra trong bộ phim cùng tên do chính Patty Jenkins, đạo diễn Wonder Woman thực hiện.

Gal Gadot đang là mỹ nhân được các bom tấn nhắm tới.

Năm 1963, Hollywood đã từng sản xuất bộ phim Cleopatra với sự góp mặt của Elizabeth Taylor. Không chỉ được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, Cleopatra còn lọt top những phim có doanh thu cao nhất của Hollywood cũng như ghi dấu ấn trong lịch sử phim ảnh với 4 giải Oscar trên tổng số 9 đề cử năm 1964. Đây cũng chính là áp lực đối với ê kíp sản xuất Cleopatra hiện tại.

Gal Gadot từng là hoa hậu trước khi làm diễn viên.

Patty Jenkins và Gal Gadot nổi lên như một ê kíp mát tay 3 năm qua khi mang đến thành công cho Wonder Woman với doanh thu 812.5 triệu USD trên toàn cầu khi ra mắt năm 2017. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất của một đạo diễn nữ. Wonder Woman 1984 cũng đang đứng trước cơ hội thu về 1 tỷ USD khi ra rạp vào năm sau. Patty Jenkins và Gal Gadot cũng chưa từng gây ra bất cứ scandal nào nên rất được Paramount tin tưởng giao phim.

Quỳnh An