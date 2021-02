10 năm đóng phim, Hồng Diễm thừa nhận chưa từng có bất cứ nụ hôn nào với bạn diễn. Trong khi đó Việt Anh chỉ đến phim 'Sinh tử' mới hết ngại đóng cảnh cảnh hôn.

browser not support iframe.

Phần trò chơi thú vị trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021

Chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021 phát sóng tối 15/2 quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh năm qua như Huyền Lizzie, Phương Oanh, Thanh Sơn, Mạnh Trường, Việt Anh, Hồng Diễm, Hồng Đăng... Một trong những phần thú vị nhất chính là phần trò chơi mô phỏng Chiếc nón kỳ diệu, quay tới tên ai thì người đó sẽ phải trả lời thật lòng các câu hỏi mà MC Thuỵ Vân đưa ra.

Một trong những phần thú vị nhất là diễn viên Hồng Diễm, khi ai cũng thắc mắc vì sao đóng phim nhiều như vậy mà cô chưa từng có cảnh hôn, như nhận xét của Mạnh Trường thì các phim chỉ thấy hôn vào trán.

Hồng Diễm thừa nhận 10 năm đóng phim cô chưa hôn ai bao giờ. Lý do nữ diễn viên đưa ra là: "Các vai Diễm vào đều là tuýp phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo nên cảnh tình cảm quá trên phim sẽ hạn chế".

Hồng Diễm chưa từng hôn ai trên phim. Nữ diễn viên cho biết phim 'Hướng dương ngược nắng' vẫn chưa quay xong và hiện chưa có cảnh hôn nào.

Khi Việt Anh thắc mắc vì sao các phim Hồng Diễm tham gia đều không hôn hoặc không có cảnh hôn?, cô giải thích: "Vì em là người đã có gia đình. Mỗi người có một quan điểm. Diễm nhận thấy đó cũng là hạn chế, đôi khi điều đó làm khán giả không hài lòng nhưng mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của Diễm".

Còn Việt Anh, trước nhận định anh ngại đóng cảnh cảnh hôn trên màn ảnh, đến Sinh tử thì không còn nữa, nam diễn viên cho biết: "Đúng là đến phim Sinh tử không có phim nào tôi có cảnh tình cảm yêu đương như Hồng Đăng - Hồng Diễm. Bất cứ vai nào có cảnh tình cảm thì người bạn diễn rất quan trọng, gần như là xúc tác mang đến cảm xúc, cảm hứng. Với Sinh tử, Việt Anh nghĩ bạn diễn của mình khá ok".

Việt Anh có vẻ ngại ngùng khi MC nhắc tới cảnh hôn trong 'Sinh tử' với Quỳnh Nga.

Bàn về chủ đề tương tự, khi nhắc về cảnh ôm hôn táo bạo trong phim Tình yêu và tham vọng, diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ: "Nói về những cảnh hơi nóng bỏng, nhạy cảm một chút thì diễn viên chúng ta đều thể hiện thực sự tốt, không thể ngại ngùng với bạn diễn được. Nhưng trước khi làm những cảnh đó phải làm thân với bạn diễn một chút và hiểu nhau hơn".

Điểm khá thú vị là cả Huyền Lizzie, Phương Oanh và Thanh Sơn đều chọn Mạnh Trường là diễn viên kết hợp ăn ý nhất. Sắp tới Phương Oanh sẽ đóng cặp với Mạnh Trường trong phim Hương vị tình thân của đạo diễn Về nhà đi con Nguyễn Danh Dũng.

Huyền Lizzie, Phương Oanh và Thanh Sơn

Trong chương trình, lần đầu Phương Oanh thừa nhận mỗi lần đóng phim là một lần cô lận đận về mặt tình cảm. "Tôi nghĩ nhiều với việc đó nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dễ hiểu thôi, là khi làm phim hay tập trung quá vào vai diễn và quên đi cảm xúc của mình. Thường là trước khi làm phim sẽ có vấn đề về tình cảm và chủ động chia tay. Sau đó tôi mải miết đi làm phim kiểu gì cũng có trục trặc về mặt tình cảm, sao nhãng về mặt tình cảm của mình vì dành tình cảm cho nhân vật quá nhiều". Phương Oanh nói vui nhiều khi vì phim mà mất cả người yêu.

Việt Anh đồng cảm với Phương Oanh. Anh nói vì mỗi khi làm phim, quỹ thời gian dành cho những người quan trọng gần như là không có do thời gian đi quay quá lâu, "Một ngày, việc dành thời gian cho việc ngủ còn không có chứ nói gì đến dành thời gian cho một nửa còn lại", anh nói.

Hồng Đăng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của bản thân.

Đặc biệt trong chương trình, Hồng Đăng lần đầu chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của bản thân trước khi nổi tiếng với phim Cầu vồng tình yêu 10 năm trước. Anh chia sẻ, nếu không làm diễn viên có thể bây giờ đã là ông chủ quán thịt nướng.

"Khi tham gia hoc lớp diễn viên truyền hình từ 2003-2010 là quãng thời gian khó khăn với tôi, là lúc mình trưởng thành và có ước mơ đủ chi trả cuộc sống của mình. 2008 tôi lập gia đình, công việc chưa ổn định, phim ít, thu nhập không đảm bảo chính bản thân mình nên nghĩ phải nghỉ nghề diễn và chuyển sang nghề khác.

Tôi cũng có ý định mở một cửa hàng bán đồ nướng thật nhưng may mắn là năm 2010 được tham gia phim Cầu vồng tình yêu. Không ít lần tôi tham gia vai nhỏ trong phim để tiếp tục với cửa hàng mới mở. May mắn là tôi và Hồng Diễm diễn ăn ý với nhau và đạo diễn muốn khai thác thêm về cặp đôi này nên từ đó tôi may mắn được mọi người biết đến nhiều hơn và con đường nghệ thuật từ đó cũng rộng mở hơn. Đến giờ nghề diễn thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều".

Dàn diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về bản thân.

Mỹ Anh