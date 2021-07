'Hương vị tình thân' đã phát sóng tới phần 2, trải qua 72 tập phim và không ngừng gây tranh cãi, bàn tán.

browser not support iframe.

Hương vị tình thân đã phát sóng đến tập 72 và đang tăng nhiệt từng ngày với các tình huống phim đời thường, hấp dẫn. Phim mới đi được nửa chặng đường và vẫn đang thu hút khán giả truyền hình dõi theo số phận của cô gái có tên Phương Nam do diễn viên Phương Oanh đóng.

Kể từ Về nhà đi con kết thúc phát sóng 2 năm trước, Hương vị tình thân là bộ phim gia đình tiếp theo có được sức hút lớn như vậy với khán giả. Nếu như Về nhà đi con được viết dựa trên cảm hứng từ phim Khi đàn ông goá vợ bật khóc thì Hương vị tình thân được viết dựa theo bộ phim đình đám của truyền hình Hàn Quốc - My Only One. Cả hai đều có chung một đạo diễn là Nguyễn Danh Dũng và đều thu hút người xem bởi những tình huống phim rất đời, khi các nhân vật như từ cuộc sống bước lên màn ảnh.

Cảnh trong phim 'Hương vị tình thân' phần 1.

Không chỉ là câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính Nam - Long, sức hút lớn nhất của Hương vị tình thân chính là tình người, tình cảm của cha với con, của em với chị, của cả những người không có chung huyết thống. Các tình huống phim xúc động với diễn xuất chân thực của dàn diễn viên đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc và đồng cảm.

Dù được Việt hoá từ kịch bản Hàn Quốc nhưng các biên kịch của Hương vị tình thân đã biến câu chuyện của các nhân vật trở nên gần gũi với cuộc sống người Việt. Có thể nói đây là một trong những bộ phim được làm lại thành công nhất của màn ảnh Việt nhiều năm qua.

Tuy nhiên bên cạnh sự khen ngợi dành cho nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên thì Hương vị tình thân như bao bộ phim khác vẫn luôn gây tranh cãi kể từ thời điểm phát sóng giữa tháng 4 đến nay.

Một trong những bà mẹ xấu xí trên phim.

Có ý kiến cho rằng phim đã xây dựng những hình ảnh xấu xí về các bà mẹ trên màn ảnh, từ bà Xuân, bà Bích đến bà Sa. Các nhân vật này có vai trò gây ức chế cho người xem bởi những hành xử xấu xí của mình.

Trong khi đó nhân vật Long bị chỉ trích vì sống nhu nhược, không bảo vệ được bạn gái trước bao hồ nghi, xúc phạm. Nhiều tình huống khó hiểu như việc Thy bỗng dưng có bầu trong khi chưa có chi tiết rõ ràng cho khán giả nhận biết điều đó.

Tập cuối của phần 1 dồn quá nhiều chi tiết và giải quyết nóng vội để kết phim cũng khiến khán giả ngỡ ngàng. Nam từ lúc bị dàn cảnh đổ tội rất nhanh chóng được minh oan. Bà Dần cũng dễ dàng nhận ra mình đã hiểu lầm cho mẹ con bà Bích....

Cảnh trong phim 'Hương vị tình thân' phần 2.

Bên cạnh đó nhiều khán giả bên cạnh sự khen ngợi dành cho nội dung phim thì bày tỏ sự bức xúc khi các tập phim phát sóng quá ngắn, tới hai lần bị gián đoạn bởi quảng cáo dài tới 5 phút khiến cả tập phim thực tế chỉ có hơn 20 phút.

Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên cũng trở thành chủ đề tranh cãi kéo dài. Phương Oanh dù được đánh giá là đã lột xác, nỗ lực vào một vai diễn thách thức nhất sự nghiệp nhưng có thời điểm cô vẫn bị cho là diễn lố. Thu Quỳnh thì bị nhiều khán giả nhận xét diễn thiếu thuyết phục, đặc biệt trong các cảnh khóc. Quách Thu Phương thì bị cho là diễn quá kịch. Hầu như bất cứ vai nào, diễn viên nào cũng bị cho vào tầm ngắm. Điều này càng chứng tỏ khán giả theo dõi phim rất sát và cũng cho thấy Hương vị tình thân có sức hút cực lớn với người xem.

Bạn đánh giá như thế nào về phim Hương vị tình thân? Nếu bạn có ý kiến, hãy gửi cho chúng tôi vào địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn.

Ban Văn Hoá