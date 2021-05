Long rất không hài lòng vì Nam và Khánh trò chuyện thân mật ngay tại chỗ làm việc trong 'Hương vị tình thân' tập 27.

Trong Hương vị tình thân tập 27 lên sóng tối nay, Nam (Phương Oanh) và Khánh (Sơn Tùng) - bạn và cũng là đối tác làm ăn của Long (Mạnh Trường) tiếp tục có màn thả thính ngay ở công ty.

Khánh nói sẽ tạo cơ hội để anh và Nam gặp nhau nhiều hơn, "biết đâu lại thành 1 đôi". Thấy vậy, Nam đáp: "Ô kê la, miễn là anh mang về cho em nhiều hợp đồng to to là được". Khánh tiếp tục: "Ok, coi như là anh dại gái vậy, tối thứ 3 nhớ". Đứng gần đó nghe hết mọi chuyện, Long bực bội đi đến mắng Nam: "Hình như tôi tuyển cô nhầm vị trí thì phải. Cô phải ngồi chỗ lễ tân kia kìa. Về làm việc đi!".

Trong một diễn biến khác, Khánh tò mò hỏi Long: "Thực sự tôi chỉ muốn biết người cậu thích là ai thôi". Long đáp ngay: "Người tôi thích chắc chắn thuộc về tôi, ông đừng nghĩ sẽ xen vào được, ông không có cửa đâu" và Khánh hiểu ngay ra vấn đề. Khánh Thy (Thu Quỳnh) vốn đã đứng ngoài cửa và nghe hết mọi chuyện quyết định bước vào đưa hồ sơ cho Long. Lập tức Khánh hỏi: "Này, hai người khi nào cho tôi ăn cỗ thế?" khiến cả hai đều ngỡ ngàng.

Căn bệnh mất trí nhớ của bà nội Long lại tái phát. Bà Dần (NSND Như Quỳnh) đổ tội cho bác sĩ riêng cho mình uống thuốc ngủ để lấy cắp chiếc kiềng vàng được tặng hôm mừng thọ khiến cả nhà náo loạn. Tuy nhiên bất ngờ sau đó, bà Bích giúp việc (Tú Oanh) phát hiện ra chiếc kiềng vàng xuất hiện trong tủ lạnh.

Bà Bích sẽ thông báo về chiếc kiềng vàng hay sẽ ỉm đi? Long và Thy sẽ trả lời thế nào trước câu hỏi của Khánh? Diễn biến chi tiết Hương vị tình thân tập 27 lên sóng VTV1 21h tối nay, 26/5.

Vy Uyên