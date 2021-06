Mẹ Long bắt đầu hành động để ngăn cảnh con trai đến với Nam trong 'Hương vị tình thân' tập 36.

browser not support iframe.

Trong Hương vị tình thân tập 36 lên sóng tối nay, 8/6, bà Xuân (Quách Thu Phương) bắt đầu can thiệp vào chuyện tình cảm của Long (Mạnh Trường) và Nam (Phương Oanh). "Mẹ nghĩ con không nên gần gũi cái Nam quá. Cả hai đứa đang ở tuổi trẻ sôi nổi, rất dễ nảy sinh tình cảm. Mẹ lo là lo thế thôi chứ mẹ biết nó không phải đối tượng của con, làm sao mà so sánh được với những đứa mà mẹ so sánh với con đúng không?".

Trong khi đó, Nam có dịp nói chuyện thân thiết với ông Sinh (Võ Hoài Nam) nhờ chú chó cô đã chọn giúp ông khi 2 bố con gặp nhau tại cửa hàng thú cưng. Nam hỏi: "Con gái bác có thích không?", ông Sinh đáp: "Nó lại có việc phải đi xa nên bác lại phải chăm sóc, mà bác vụng lắm cháu ạ".

Còn bà Sa (Thu Hạnh) khi biết Long có mối mới đã quay sang khuyên Thy (Thu Quỳnh) nên chọn Huy (Anh Vũ), miễn là có cửa bước vào gia đình bà Xuân. "Con người ta cảm thấy hạnh phúc là biết chấp nhận những gì mình có, yêu thích những việc mình làm. Con nên suy nghĩ vì điều đó. Chuyện thằng Long không xong rồi, con dâu người ta đã đến tận cửa rồi. Mẹ nhắc lại, thằng Huy rất được đấy", bà Ba nói với con gái.

Long sẽ trả lời bà Xuân thế nào? Nam phản ứng ra sao khi nghe được những lời của mẹ Long? Nam có nhận chăm sóc chú chó cùng ông Sinh? Thy có nghe lời mẹ mà chấp nhận tình cảm của Huy? Diễn biến chi tiết Hương vị tình thân tập 36 lên sóng VTV1 21h tối nay, 8/6.

Vy Uyên