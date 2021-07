Hai diễn viên chia sẻ về hậu trường cảnh phim thú vị nhất của Hoa và Núi trong 'Mùa hoa tìm lại'.

Trích đoạn cảnh phim Hoa và Núi qua đêm với nhau sau khi say

Cùng với Đồng và Lệ với chuyện tình đặc biệt, Hoa và Núi tạo nên cặp đôi vô cùng hài hước, thú vị trong Mùa hoa tìm lại. Huyền Thạch và Đức Anh trong lần thứ 2 đóng cặp kể từ Chạy trốn thanh xuân, tiếp tục mang lên màn ảnh nét diễn dí dỏm, tự nhiên cho hai nhân vật Hoa và Núi. Do đã quen biết nhau và từng diễn chung nên các cảnh phim tình cảm không làm khó cặp diễn viên 9X, ngay cả khi họ có phân cảnh say và qua đêm với nhau.

Huyền Thạch và Đức Anh trong 'Chạy trốn thanh xuân'.

Trong chương trình VTV Kết nối, hai diễn viên lần đầu tiết lộ về hậu trường cảnh phim này. "Khi bấm máy quay cảnh đó là 7h30 tối và khi kết thúc là gần 11h30. Cảnh quay cuối nên cả đoàn ai cũng mệt nhưng biết đó là cảnh quan trọng và mấu chốt của hai nhân vật nên hai người đã bàn bạc và cố gắng sáng tạo.

Để có câu thoại đáng yêu gửi đến khán giả như thế, trước khi quay thì Đức Anh và đạo diễn Vũ Minh Trí phải bàn bạc với nhau nhiều để lựa ra những câu nói hợp lý, ngắn gọn nhất mà vẫn truyền tải đủ ý nghĩa, thông điệp của trích đoạn đó đến với khán giả", Đức Anh nói.

Còn Huyền Thạch chia sẻ: "Đó là cảnh Huyền Thạch thích nhất vì chỉ diễn cảnh say trên sân khấu chứ chưa từng diễn cảnh say trên truyền hình. Cái khó là cô gái này lần đầu uống rượu và lần đầu say nên Huyền Thạch phải nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình say như thế nào để diễn cảnh đó đạt và thuyết phục nhất. Trong phim, Hoa và Núi vô tư, đáng yêu, sống thật với bản năng của mình. Họ như làn gió mới để làm dịu đi sự căng thẳng của phim".

Mùa hoa tìm lại còn hai tập nữa và sẽ kết thúc phát sóng vào thứ 3, 27/7. Diễn viên Đức Anh hé lộ: "Chuyện tình Núi và Hoa còn nhiều diễn biến phía sau. Có thể lúc đầu mọi người thấy suôn sẻ nhưng còn những khúc mắc phía sau cần giải quyết nên hãi cùng chờ đón xem anh Núi này sẽ giải quyết thế nào".

Huyền Thạch và Đức Anh trong tạo hình Hoa và Núi.

Vy Uyên