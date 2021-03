Ngay khi lễ trao giải Grammy 2021 bắt đầu, bộ phim nhạc kịch được trông đợi nhất Hè này, 'In The Heights' - cũng chính thức hé lộ trailer đầy màu sắc với những điệu nhảy đường phố cực “phiêu”.

In The Heights là phim chuyển thể từ vở nhạc kịch đình đám cùng tên tại Broadway, kể về Usnavi (Anthony Ramos), anh chàng chủ tiệm tạp hóa với lý tưởng sống “tiết kiệm hết mình, đời vui hết hồn” để rồi nhận ra những điều mình thực sự mong muốn có một cái giá đắt hơn nhiều, bên cạnh đó là niềm an ủi mà anh tìm thấy trong cuộc sống bình dị hàng ngày cùng với những mảnh đời muôn màu muôn vẻ tại khu phố Washington Heights.

Đoạn trailer mở đầu cùng âm điệu tươi mới đến từ bài hát In The Heights nổi tiếng trong phiên bản nhạc kịch, nay với bản phối mới cực thời thượng và phù hợp với các phòng chiếu phim. Usnavi hào hứng kể cho các em nhỏ câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” bên bờ biển, để rồi khung cảnh ngay lập tức chuyển đến khu phố Washington Heights đậm chất những đô thị nhỏ của nước Mỹ.

Những cảnh quay bắt mắt trong 'In The Heights'.

Trong hơn 2 phút tiếp theo, đoạn trailer tập trung diễn tả những mảng màu khác nhau trong cuộc sống của cư dân khu phố này, với anh bán hàng rong trên xe đẩy, cậu “trẻ trâu” đam mê vẽ graffiti hay những cô nàng nóng bỏng vui đùa tại một salon tóc. Mối quan hệ thú vị giữa anh chủ Usnavi và cô nàng Vanessa (Melissa Barrera) cũng hứa hẹn sẽ trở thành gia vị lãng mạn cho phim.

Là một bộ phim nhạc kịch, In The Heights không thể thiếu những màn biểu diễn tập thể đầy ấn tượng. Trailer hé lộ những phân cảnh nhảy múa của dàn diễn viên ngay trên đường phố, trong bể bơi hay thậm chí là trên sân thượng tòa nhà, đảm bảo sẽ khiến khán giả trở nên cực kỳ phấn khích.

Vũ đạo ấn tượng kết hợp với những góc quay lạ mắt.

Có thể thấy xuyên suốt trailer, In The Heights mang đến không khí vui vẻ, tươi sáng và tràn đầy năng lượng, điều mà khán giả đang rất cần sau chuỗi ngày chìm đắm trong những bộ phim bom tấn hành động hay tâm lý xã hội. Âm nhạc mới mẻ và một cốt truyện đầy tính truyền cảm hứng về việc tận hưởng cuộc sống hết mình sẽ là những yếu tố khiến khán giả không thể bỏ qua In The Heights vào mùa hè này.

Phiên bản điện ảnh của In The Heights sẽ được chấp bút bởi Lin-Manuel Miranda, “cha đẻ” của phiên bản nhạc kịch nổi tiếng và đạo diễn bởi Jon M. Chu, người đứng sau thành công vang dội của Crazy Rich Asians. Phim dự kiến khởi chiếu tháng 6/2021.

Quỳnh An