Nền điện ảnh Mỹ cũng vừa phải chào tạm biệt một ngôi sao tài năng vào đêm 28/3.

John Callahan sinh năm 1953.



John Callahan được khán giả truyền hình biết đến với vai Edmund Grey trong series phim 'All My Children' từ năm 1992 đến 2005. Ông qua đời sáng 28/3 (tức đêm qua theo giờ VN), cùng ngày với diễn viên Mai Phương. Nguyên nhân chính được người đại diện của diễn viên quá cố chia sẻ là do cơn đột quỵ. Khi được đưa đến trung tâm y tế Eisenhower ở California, Mỹ thì ông đã qua đời.

Vợ nam diễn viên khẳng định cái chết của John Callahan "không liên quan gì tới Covid-19".

Dù John Callahan năm nay đã 67 tuổi nhưng nhiều người vẫn rất sốc trước sự ra đi đột ngột của ông.

Kelly Ripa, diễn viên cùng đóng 'All My Children' với John Callahan từ năm 1990 đến 2002 chỉ có thể thả icon hình trái tim tan vỡ dưới dòng trạng thái thông báo của vợ nam diễn viên quá cố khi hay tin. Ngay say đó cô viết trên Twitter: "Bởi tôi không thể nói lên lời khi hay tin, an nghỉ nhé John Callahan!".

Sarah Michelle Gellar, diễn viên cùng đóng 'All My Children' với John Callahan từ năm 1993 đến 1995 cũng viết trên Instagram: “Ông ấy đã bước vào rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời tôi".

Mỹ Anh