Đoàn làm phim 'Bí mật của gió' vừa công bố những hình ảnh lãng mạn của cặp diễn viên chính Khả Ngân - Quốc Anh.

Đại diện nhà sản xuất Bí mật của gió chia sẻ: “Sau thời gian dài bị trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất may mắn là bộ phim đã chính thức quay trở lại với khán giả. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màu sắc, cung bậc cảm xúc từ tình yêu, tình bạn, gia đình… tới người xem. Chúng tôi hy vọng những khán giả đến xem Bí mật của gió không chỉ được thưởng thức một bộ phim thú vị, mà còn có thêm nhiều niềm vui và kỷ niệm đặc biệt”.

Bí mật của gió quy tụ toàn những gương mặt trẻ ‘trai xinh, gái đẹp’ của showbiz Việt như Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi, Yu Dương và được hỗ trợ bởi các tên tuổi dày dạn kinh nghiệm: NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Hiệp, Phi Điểu, bộ đôi nghệ sĩ hài Long đẹp trai - Tuyền Mập. Nhạc sĩ Đức Trí phụ trách phần âm nhạc cho phim.



Bộ phim là sự pha trộn tinh tế giữa thể loại hài, ma mị và tình cảm, kể về câu chuyện “tình người duyên ma” giữa cô nữ sinh yêu hội họa Linh (Khả Ngân) và Phong (Quốc Anh) - một hồn ma không thể siêu thoát, mắc kẹt trong ngôi nhà cũ nửa thế kỷ vì mất đi ký ức. Trong bối cảnh ma mị ở Đà Lạt cùng với lối kể chuyện đan xen kinh dị - hài hước – lãng mạn, phim thật sự đã vẽ nên câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy ngang trái của tuổi trẻ.

Khả Ngân và Quốc Anh trong phim.

Nói về cảnh hôn trong phim, diễn viên Khả Ngân tâm sự: "Để quay cảnh hôn đó chúng tôi phải đi thuyền vào trong hồ, đi từ 2 giờ sáng để kịp set up máy quay 5 giờ, thời điểm bắt được khoảnh khắc đẹp nhất khi mặt trời dần lên và sương tan trên mặt hồ. Cảnh hôn ngắn ngủi nhưng phải quay 2 ngày, mỗi ngày phải quay 5-6 lần và cả hai đã hôn thật để tạo cảm xúc cho khán giả. Tôi nói với Quốc Anh hai chị em cố gắng vì đây cũng là những phân đoạn cuối cùng của phim, và cảm xúc về sau càng nhập tâm vào nhân vật nên lúc cả hai hôn nhau cảm thấy thoải mái và không bị gượng gạo".

Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau dự án Cánh đồng bất tận từng gây được tiếng vang trong và ngoài nước. Bí mật của gió cũng từng được chọn trình chiếu trong hạng mục Cửa sổ điện ảnh Á Châu (A Window on Asian Cinema) tại LHP Busan năm vừa qua.

Ngoài ra, mỗi khán giả khi mua vé xem phim Bí mật của gió sẽ nhận ngay cơ hội may mắn được ăn tối cùng cặp đôi diễn viên chính Quốc Anh và Khả Ngân. Đặc biệt, 4 khán giả may mắn nhất trong hai tuần tham gia chương trình “#BiMatCuaGioChallenge” do nhà phát hành BHD thực hiện sẽ đồng thời nhận được phần quà tặng là 4 chiếc iPhone 12 Pro trị giá hơn 23 triệu đồng.

Phim Bí mật của gió được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27/11.

T.K