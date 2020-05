Chỉ còn 2 tập nữa 'Thế giới hôn nhân' sẽ đi tới hồi kết, số phận của nữ chính Sun Woo cùng người chồng bội bạc Tae Oh được nhiều khán giả mong chờ sẽ có một kết thúc hợp tình hợp lý.

Thế Giới Hôn Nhân hiện vẫn đang là một bộ phim truyền hình hot nhất tại Hàn Quốc. Trong tập mới nhất, người phụ nữ mạnh mẽ như Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) cuối cùng đã gục ngã nên đã quyết định đi tự tử. Nhưng may mắn, cô đã được bác sĩ soái ca Yoon Ki (Lee Moo Saeng) cứu. Nhìn cảnh Sun Woo khóc khiến khán giả đau lòng, một người phụ nữ giỏi giang cuối cùng phải gánh chịu những điều tai ương. Tên chồng bội bạc Tae Oh (Park Hae Joon) sôi máu khi chứng kiến cảnh vợ cũ đang trong tay của người đàn ông khác. Về đến nhà, Tae Oh trút giận và tát con trai.

Sun Woo liệu sẽ chọn Yoon Ki để bắt đầu một cuộc sống mới?

Trong đoạn giới thiệu tập 15, dường như quả báo đã đến với cặp đôi phản bội. "Tiểu tam" Da Kyung nhận ra Tae Oh vẫn còn yêu và qua lại với vợ cũ. Cô hiểu rằng, Sun Woo không phải là nguyên nhân của mọi rắc rối mà chính cô mới là người dính vào mớ bòng bong này và quyết định buông bỏ. "Tiểu tam" đã dứt khoát chia tay với Tae Oh. Hoàn toàn trắng tay khi mất hết, nhiều khán giả tỏ ra hả hê trước kết cục dành cho tên chồng phản bội.

Thế giới hôn nhân được làm lại theo bộ phim Doctor Foster của Anh. Theo như bản gốc, nữ chính sẽ trả thù được chồng cũ khi khiến hắn mất tất cả. Tuy nhiên cậu con trai sẽ bỏ đi vì không muốn rơi vào vòng xoay đau khổ của bố mẹ. Đây là kết thúc bi kịch mà nhiều người mong Thế giới hôn nhân sẽ thay đổi.

Ngoài ra cũng có những giả thuyết cho rằng có thể Sun Woo sẽ tha thứ cho chồng cũ Tae Oh để quay lại với nhau và cả gia đình 3 người sẽ lại hạnh phúc. Đây sẽ là một cái kết xứng đáng với 'tiểu tam' Da Kyung nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận với tên chồng phản bội Tae Oh sau những gì hắn làm với vợ con.

Nhiều người hy vọng phim sẽ có một cái kết thoả đáng cho từng nhân vật.

Cái kết thuyết phục và được khán giả mong chờ nhất chính là Sun Woo sẽ rũ bỏ hết những tổn thương để hạnh phúc bên tình yêu mới - bác sĩ Yoon Gi. Yoon Gi là đồng nghiệp của Sun Woo, luôn quan tâm, giúp đỡ cô như một tri kỷ. Anh chính là người đã cứu sống và đưa Sun Woo trở lại khi cô có ý định tự tử.

Về phía cặp đôi bội bạc, khán giả cũng mong chờ một cái kết thoả đáng dành cho nhưng gì cả hai đã làm. "Tiểu tam" Da Kyung sẽ đưa con gái bỏ đi còn Tae Oh sẽ mất tất cả. Gã đàn ông tham lam, ích kỷ, chơi đùa trên tình cảm của những người phụ nữ sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng.

Thế giới hôn nhân khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) phản bội vợ con, ngoại tình với Da Kyung (Han So Hee). Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+.

Hai tập cuối của phim sẽ chính thức phát sóng vào 21h (giờ Việt Nam) ngày 15-16/5 trên kênh truyền hình jTBC.

Trailer giới thiệu tập 15 'Thế giới hôn nhân'

T.K