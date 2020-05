Nhận mức thù lao khoảng 1,5 tỷ đồng cho mỗi tập phim, tuy nhiên người hâm mộ vẫn cho rằng số tiền này vẫn còn quá ít so với những gì Kim Hee Ae đã mang lại cho "Thế giới hôn nhân".

Thế Giới Hôn Nhân hiện vẫn đang là một bộ phim truyền hình hot nhất tại Hàn Quốc. Đây là bộ phim truyền hình đạt rating cao nhất lịch sử đài cáp tại Hàn Quốc với 24,3% toàn quốc trong tập mới nhất. Bộ phim hiện đang dần đi đến những tập cuối khi chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc nhưng những vấn đề xoay quanh các diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tối 10/5, trong tập mới nhất của show truyền hình Rumor Has It thông tin về mức thù lao mà nữ diễn viên chính Kim Hee Ae trong Thế giới hôn nhân chính thức được đài JTBC đã được tiết lộ. Theo chia sẻ, vai diễn bác sĩ Ji Sun Woo mà Kim Hee Ae đảm nhận đã giúp cô thu về 70 triệu – 80 triệu won (khoảng 1,35 - 1,5 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Với tổng cộng 16 tập phim, Kim Hee Ae dự ​​sẽ kiếm được hơn một triệu đô la (hơn 23 tỷ đồng).

"Đây là mức cát-xê cao hơn trung bình của hầu hết các diễn viên nữ hiện nay. Khi chỉ có 4 ngôi sao Go Hyun Jung, Jeon Ji Hyun, Son Ye Jin và Song Hye Kyo là những diễn viên hiếm hoi được trả nhiều hơn Kim Hee Ae", nguồn tin hé lộ. Được biết, Song Hye Kyo được trả trên 1,5 tỷ đồng cho mỗi tập phim tham gia sau thành công của Hậu duệ mặt trời.

Mặc dù nhận mức cát-xê cao, tuy nhiên khán giả vẫn cho rằng số tiền này vẫn còn quá thấp cho với những gì Kim Hee Ae đem lại cho bộ phim. Họ cho rằng cần tăng lương cho nữ diễn viên bởi diễn xuất của cô quá xuất sắc, là linh hồn của bộ phim ăn khách này.

Trong Thế giới hôn nhân, Kim Hee Ae đã thể hiện hết sức thành công vai diễn Sun Woo – một người phụ nữ chịu tổn thương vì hôn nhân tan vỡ. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến từng kỹ năng trong diễn xuất, Kim Hee Ae đã đem đến cho người xem những giây phút trọn vẹn nhất.

Nhờ sức hút của bộ phim, dàn diễn viên của phim cũng chính thức trở thành những cái tên hot nhất hiện nay. Trong đó, nữ chính Kim Hee Ae (vai bác sĩ Ji Sun Woo) chiếm giữ vị trí đầu bảng.

Dù năm nay đã bước sang tuổi 53, Kim Hee Ae vẫn không ngại ngần hy sinh vì vai diễn, sẵn sàng đóng những cảnh quay nóng bỏng. Thế giới hôn nhân cũng đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Kim Hee Ae sau 4 năm kể từ phim Second To Last Love chiếu năm 2016.

Ngoài mức cát-xê cao cùng danh tiếng, Thế giới hôn nhân cũng đã giúp Kim Hee Ae được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 56. Cô sẽ tranh giải cùng những ứng cử gồm Son Ye Jin, Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin và IU.

Diễn xuất của Kim Hee Ae trong tập mới nhất 'Thế giới hôn nhân':

browser not support iframe.

T.K