Lã Thanh Huyền bóc 'phốt' Diễm My trong buổi gặp fan 'Tình yêu và tham vọng'

Khi giao lưu với khán giả, Lã Thanh Huyền kể những kỷ niệm vui về Diễm My khi hai người đi nước ngoài quay phim. Diễm My rất sợ ma và tối nào cũng sang phòng đàn chị đòi ngủ cùng. Cô còn rất hay quên nên bị Lã Thanh Huyền đặt cho biệt danh 'My ngẫn'.