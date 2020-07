Nữ diễn viên cho biết chồng hơn cô 12 tuổi, rất hiểu công việc của vợ và luôn chiều chuộng cô. Tuy nhiên nữ diễn viên cho biết cô không bao giờ nhận vai có cảnh nóng.

Lã Thanh Huyền trong cuộc trò chuyện trên VietNamNet.

Nhan Phúc Vinh lập dị, Thanh Sơn cởi mở

- Lã Thanh Huyền cùng đóng với Thanh Sơn trong phim 'Tình yêu và tham vọng'. Thanh Sơn cũng mới kết thúc vai Duy trong phim ''Đừng bắt em phải quên'' với Quỳnh Kool, Huyền có theo dõi bộ phim này không và với tư cách là đồng nghiệp, bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất?



Tôi rất ấn tượng với cặp đôi Duy và Ngọc do Thanh Sơn và Quỳnh Kool đóng bởi hai bạn đã mang làn gió rất mới đến cho bộ phim. Sức trẻ, cảm xúc rất tươi mới của các bạn ấy đã cuốn hút khán giả. Không chỉ Huyền mà tôi nghĩ tất cả khán giả xem phim 'Đừng bắt em phải quên' đều bị cuốn hút vào tình yêu của cặp thầy trò này.

Có rất nhiều cảnh mà Quỳnh diễn rất tốt và nhập vai hoàn toàn với vai diễn Ngọc cũng như Sơn. Đây là vai diễn thành công nhất của Quỳnh cho tới thời điểm này. Còn thời điểm sau chắc chắn sẽ có những vai diễn hay hơn nữa. Sơn tham gia khá nhiều phim truyền hình nhưng đến thời điểm này, bản thân Lã Thanh Huyền cảm thấy rằng Sơn đang ở độ chín nhất. Đây có thể là cú bật để Sơn nâng hạng của mình lên cùng các đàn anh như Hồng Đăng, Mạnh Trường và Việt Anh.

- Cùng với Thanh Sơn, đóng cùng Huyền ở 'Tình yêu và tham vọng' còn có Nhan Phúc Vinh. Ngoài vẻ đẹp trai, vai diễn trung tâm, tôi ấn tượng khi thấy cậu ấy thường hay mặc áo cổ lọ có khi quay trời nắng vẫn diện thời trang này. Tôi đang thắc mắc là đạo diễn muốn thế hay do cậu ấy muốn gây ấn tượng như vậy?

Lã Thanh Huyền: Nhan Phúc Vinh lập dị, nóng phát điên vẫn mặc cổ lọ.



(Cười lớn): Do gu của bạn ấy là như thế, bạn ấy thích như thế chị ạ!

- Chỉ đơn giản là sở thích thôi sao? Bạn có thể chia sẻ thêm gì về Nhan Phúc Vinh?



Vinh là một bạn diễn rất đặc biệt, thậm chí tôi phải nói Vinh là một người lập dị. Ccậu ấy sống rất khép kín, không cởi mở và cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, giống y nhân vật Minh ở trên phim. Vinh và Minh gần như là có rất nhiều điểm chung bởi vì tất cả những cảm xúc đều giấu bên trong, rất ít khi bộc lộ ra ngoài và phải rất thân mới có thể hiểu được.

Bản thân tôi sau khi đóng phim được một thời gian và cả đoàn đi sang Séc, khi ấy mới có nhiều thời gian để ăn chung, ở chung cùng một nhà rồi đi làm phim với nhau mới có cơ hội để hai chị em cởi mở, nói chuyện nhiều hơn và thấu hiểu nhau hơn. Vinh không như Thanh Sơn, một người cực kỳ cởi mở đến đoàn là lúc nào cũng náo nhiệt. Mọi người xem Minh trên phim thế nào ở ngoài Vinh y như vậy: ít nói, ít giao tiếp, ít bộc lộ cảm xúc và đôi khi mọi người sẽ thấy Vinh là một người khó gần. Nhưng khi đã thân rồi lại cảm thấy cậu ấy rất giàu tình cảm, là một người không bộc lộ ra nhiều nhưng bên trong suy nghĩ cực kỳ sâu sắc.

Nhiều khi tôi hay nói đùa với Vinh là sau này nếu cô nào yêu em rất là khổ, vì nhìn mặt không thể đoán được là anh này đang vui hay đang buồn, không thể hiểu nổi, không biết đường nào mà chiều (cười). Vinh lúc nào cũng bí hiểm và mặt lúc nào cũng lạnh lùng như thế và chắc bên trong lạnh quá nên phải mặc áo cổ lọ cho ấm (cười lớn). Vinh rất thích mặc áo cổ lọ, đó là gu của bạn ấy và Vinh tự chọn điều đó. Thậm chí có cảnh chúng tôi quay ở ngoài biển, tôi mặc một chiếc váy hở vai khá là sexy còn Vinh vẫn mặc áo cổ lọ cao kín chưa hết còn mặc thêm ở ngoài một cái áo vest nữa cho cẩn thận. (cười )

Nữ diễn viên cùng chồng và con trai trong chuyến du lịch châu Âu.

Không bao giờ nhận phim có cảnh nóng

- Bạn nghĩ thế nào nếu có lời mời đóng cảnh nóng trong những phim sắp tới?

Tôi chắc là không bởi là người đã có gia đình và bản thân tôi từ xưa đã không quá cởi mở với những cảnh nóng trên phim. Ngay từ đầu tôi đã phải chọn lọc những kịch bản phù hợp nhất bởi nếu bản thân mình không đủ tự tin để thể hiện sẽ không thể làm tốt được. Tôi luôn đặt ra tiêu chí ngay từ đầu là sẽ không chọn những vai diễn quá nóng bỏng hoặc có những cảnh phải phô diễn cơ thể quá nhiều. Do vậy cho đến thời điểm này, dù đã mười mấy năm trong nghề nhưng tôi chưa bao giờ đóng cảnh nóng cả. Còn tương lai tôi nghĩ chắc là không bởi vì bản thân mình không thoải mái trong việc đó và chắc chắn ông xã cũng sẽ không thích.

- Là phụ nữ đã có gia đình, Huyền có hay phải cân nhắc khi lựa chọn vai diễn phù hợp và tự hỏi liệu mình đóng chồng có ủng hộ?

Ông xã tôi là người làm kinh doanh, cũng là chủ doanh nghiệp nên rất bận rộn. Nhưng anh ấy biết đam mê của vợ và rất ủng hộ. Thường những dự án tôi tham gia đều hỏi ý kiến và đều để cho anh ấy biết kịch bản ra sao, ekip thế nào. Đó là sự tôn trọng của hai người với nhau. Tôi may mắn được ông xã ủng hộ hết mình, thậm chí là khi đi quay xa, có những thời điểm tôi đi quay ở nước ngoài đến tận nửa tháng, gần một tháng tôi mới về ông xã cũng động viên và thay mình để chăm sóc con.

Đấy là điều tôi rất là biết ơn vì không phải người chồng nào cũng sẵn sàng để vợ có thể thoải mái bay bổng cùng với đam mê của mình. Anh ấy ở nhà giống như một hậu phương vững chắc giúp cho tôi thoải mái cống hiến hết mình cho nghệ thuật và không có một chút lăn tăn gì. Khi về nhà, tôi cảm nhận được tình cảm của người chồng dành cho vợ không chỉ là tình yêu như thời ban đầu mà nó là sự chia sẻ, thấu hiểu với nhau.

Tôi không phải là người tham gia quá nhiều phim, 4 năm mới quay trở lại với điện ảnh. Nhiều người nói là 'Chắc cô này lấy chồng giàu rồi không thiết tha gì tới phim ảnh', rất nhiều tin đồn như vậy. Hôm nay nhờ có VietNamNet tôi thanh minh luôn một thể là không phải như thế. Bản thân tôi là một người rất yêu điện ảnh, rất đam mê với phim. Nhưng chính thời gian trước một năm tôi đóng đến 3 phim, ngày nào cũng ở trên trường quay, gặp bạn diễn còn nhiều hơn gặp bạn trai và đi suốt ngày, không có hôm nào ở nhà. Mẹ tôi bảo cả năm không thấy mặt đứa con gái đâu cả vì lúc nào cũng cuốn theo các dự án. Lúc đó tôi sung lắm, mình đang ở thời kỳ thấy rực rỡ nhất, muốn làm hết phim này đến phim khác.

Đến một thời điểm tôi thấy mình đóng quá nhiều và gần như bị đóng khung vào một dạng vai. Tôi cảm nhận phải thay đổi, phải có điểm lặng để làm mới mình chứ không thể lúc nào Lã Thanh Huyền xuất hiện trên phim cũng là hình tượng đó, hình ảnh những cô gái đóng vai chính diện, có nhiều nội tâm, thường là bị chèn ép giống cô Linh trong 'Tình yêu và tham vọng' chẳng hạn.

Chính vì vậy nên tôi chọn một điểm dừng, dừng hơi lâu (cười) nhưng với sự quay trở lại này tôi nghĩ là xứng đáng. Nhiều khán giả nói rằng Tuệ Lâm là một vai diễn rất thú vị, có nhiều màu sắc và khán giả không thể đoán được, không thể lường được cô gái này là người như thế nào, lúc cực kỳ đáng ghét khiến khán giả tức điên lên, lúc rất đáng thương, lúc có thể khóc cùng với mình. Có thời gian tôi cảm thấy hay là mình hết duyên với phim rồi, hay là không có vai diễn nào khiến mình cảm thấy có hứng thú để mình quay trở lại nữa. Nhưng may mắn là tôi đã chờ được vai diễn này và chờ được đến lúc để mình thay đổi, lột xác.

Cảnh phim tại Séc lấy đi nhiều nước mắt của nữ diễn viên.

- Trong 'Tình yêu và tham vọng', Huyền và đoàn phim gặp những khó khăn gì và trong quá trình quay bạn phải khóc nhiều nhất vì cảnh nào?



Khó khăn lớn nhất là khi phim đang quay gặp phải dịch COVID-19 nên cả đoàn lao đao và thậm chí phải nghỉ hơn một tháng trời trong khi lịch phát sóng đã đến rất gần. Thậm chí khi đi quay ngày nào cũng nơm nớp lo sợ nhưng rồi cuối cũng cũng vượt qua được. Có một thiệt thòi cho 'Tình yêu và tham vọng' là bộ phim được ra mắt không có họp báo cũng như không có bất kỳ hình thức PR gì bởi lúc ấy đã cấm hết các hoạt động đông người.

Cảnh quay lấy nhiều nước mắt nhất của Huyền chính là những cảnh quay ở Séc khi Tuệ Lâm rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Tuệ Lâm được xây dựng là một cô gái rất mạnh mẽ, lúc nào cũng phải xù lông lên, gồng mình lên bởi bản thân cô ấy luôn luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ ở bên ngoài.

Nhưng khi vào điểm rơi của mình, khi đã tuyệt vọng, đã yếu đuối và thậm chí xác định là mất hết tất cả lúc đó không thể gồng gượng lên được nữa chỉ còn lại là một cô gái yếu đuối. Về sau nhân vật Tuệ Lâm sẽ còn nhiều những cung bậc cảm xúc nữa, thậm chí nhiều lúc là phát điên lên, nhiều lúc cảm thấy muốn phá hủy hết tất cả nhưng rồi cuối cùng cô ấy sẽ tìm ra được một con đường đi và hy vọng khán giả cũng sẽ tiếp tục theo dõi vai diễn này để thấy được từng cung bậc, từng cảm xúc của nhân vật như thế nào.

Lã Thanh Huyền cùng hội bạn thân đi đám cưới Phanh Lee.

Tình bạn trong showbiz là có thật

- Gia đình có ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp của bạn?



Bố mẹ tôi đều là những người làm kinh doanh. Ngay từ khi tôi còn nhỏ bố mẹ đã xác định là lớn lên sẽ phải nối nghiệp gia đình để thay bố mẹ quản lý cơ nghiệp. Lúc đầu tôi cũng xác định sẽ đi theo con đường đó để bố mẹ vui nhưng càng lớn tôi nghĩ là tình yêu nghệ thuật của mình quá lớn, mình muốn là tuổi trẻ sẽ ghi dấu ấn bởi những đam mê chứ không phải bởi con đường mà bố mẹ định sẵn.

Lúc đi thi Phụ nữ thế kỷ 21 tôi giấu gia đình, không hề cho bố mẹ biết và cũng không nghĩ là mình sẽ được chọn vào top 12 rồi top 3 từ hơn 1000 thí sinh. Lúc này tôi mới cảm thấy là mình đã bước vào cuộc chơi rồi và cuộc chơi này thực sự là một thử thách đầu đời đối với tôi. Hồi đó tôi còn là sinh viên và không biết gì về showbiz. Mẹ tôi đã cảnh báo: 'Khi bước chân vào con đường này rất nhiều chông gai, rất nhiều thứ phải vượt qua, nó không êm đềm, không hào nhoáng như những gì con đang tưởng tượng đâu nhưng nếu đủ đam mê sẽ vượt qua được. May mắn là tôi đã vượt qua, giành Quán quân và từ đấy những cơ hội cứ mở ra. Có thể tôi may mắn hơn các bạn khác là tôi có một bước đà, có một dấu ấn để bước chân vào nghệ thuật được thuận lợi hơn. Ngay phim đầu tay tôi đã may mắn được đóng những vai chính hay được tham gia những dự án lớn.

- Trong nghề diễn, ai là thần tượng của Huyền?

Tôi rất ngưỡng mộ chú Hoàng Dũng và cũng có cơ hội đã được đóng phim cùng chú. Chú Hoàng Dũng là một trong những biểu tượng của nghề diễn và là một trong những người mà tôi rất kính trọng. Tôi đã được làm việc với rất nhiều những vị tiền bối và ấn tượng nhất là với chú Hoàng Dũng và rất mong trong tương lai sẽ có dự án để đóng chung với "bố".

- Không chỉ nổi tiếng, Huyền còn có những người bạn thân nổi tiếng trong showbiz như Hoa hậu Mai Phương Thuý, MC Thu Hoài, diễn viên Phanh Lee, Quỳnh Nga, Việt Anh, MC Thái Dũng.... Những người bạn ấy đã giúp bạn trong cuộc sống như thế nào và họ có hỗ trợ Huyền nhiều không?

Mọi người nói trong showbiz khó mà có những tình bạn lâu dài nhưng tôi không nghĩ như vậy bởi vì xuất phát điểm của tình bạn chúng tôi có từ rất lâu rồi. Chúng tôi chơi thân nhiều năm là từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Mọi hoạt động nào, sự kiện đều có nhau, chia sẻ với nhau kể cả lúc thành công hay những lúc bạn mình gặp trắc trở trong cuộc sống.

Chúng tôi luôn cùng nhau để phát triển hơn tôi nghĩ tình bạn là có thật. Những người bạn ấy bao nhiêu năm qua họ vẫn sát cánh bên mình trong những lúc vui buồn nhất, những lúc thăng hoa trong sự nghiệp hay những lúc mình cảm thấy chán nản, muốn bỏ nghề họ luôn luôn ở bên cạnh để động viên. Đến thời điểm này những người bạn thân của tôi luôn có những bước phát triển, có những vị trí vững chắc trong làng giải trí.

Ảnh:Phạm Hải