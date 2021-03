Liên minh công lý của Zack Snyder là một bộ phim khác so với những gì đã ra rạp vào năm 2017 nhưng liệu nó có phải là một phiên bản hay hơn vẫn là một câu hỏi ngỏ.

Liên minh công lý của Snyder khác gì so với bản trước?

Sau cái chết của con gái vào năm 2017, đạo diễn Zack Snyder đã phải từ bỏ dự án của mình và vì thế, Warner Bros. đã phải mời Joss Whedon về để tiếp tục hoàn thành vũ trụ DC. Kết quả là một thảm họa phê bình dù phòng vé đã thu về 657,9 triệu đô la (tương đương 15.000 tỷ VND).

Từ năm 2016, Zack Snyder đã liên tục hé lộ những đoạn cắt đen trắng cho bộ phim của mình khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ. Tháng 5/2020, Snyder đã đưa ra thông báo một bộ phim dài 4 tiếng sẽ sẽ được phát hành trên HBO Max vào năm 2021, với một ngân sách khiêm tốn là 70 triệu đô la (hơn 1.600 tỷ VND).

Liên minh công lý 2021 vẫn giữ phần lớn các cảnh quay cũ khi Snyder còn đạo diễn, chỉ thêm vào một số cảnh phụ hoặc mở rộng sau khi quay lại vào năm 2020. Mặc dù Snyder Cuts (phiên bản Liên minh công lý do Snyder đạo diễn - PV) ngắn hơn Batman v Superman nhưng vẫn khác xa phiên bản của Whedon. Zack Snyder cho thấy sự nhất quán mạnh mẽ trong phong cách hình ảnh.

Điểm khác biệt rõ rệt nằm ở độ dài và nhịp độ phim. Cốt truyện về cơ bản giống nhau nhưng nhịp độ phim chậm hơn nhiều và mọi nút thắt đều được mở rộng. Điều này có tác động mạnh mẽ tới sự khác biệt giữa hai phiên bản. Sự xuất hiện của Batman do Ben Affleck thủ vai hầu hết không được sử dụng, trong khi Superman của Henry Cavill Được giữ nguyên, giúp Amy Adams có cơ hội để chứng minh lý do tại sao Lois Lane lại là "chìa khóa". Những diễn viên phụ còn lại hầu hết đã bị cắt.

Liệu liên minh công lý của Zack Snyder sẽ hay hơn?

Từ quan điểm nghệ thuật, Snyder Cuts vốn dĩ là một tác phẩm hoàn thiện hơn, ngay cả khi các phân đoạn của nó được quay cách nhau nửa thập kỷ. So sánh với bản chiếu rạp năm 2017, bộ phim có khung hình không nhất quán, kỹ xảo thiếu hoàn chỉnh và nhiều phân cảnh còn thiếu tế nhị. Hầu hết các khoảnh khắc nổi bật từ Liên minh công lý của Whedon bắt nguồn từ cảnh phim của Snyder từ trước, nên trình bày giống hệt nhau về hình ảnh, vị trí và tông màu. Tuy vậy, điều đó không nói lên về mặt nội dung và Liên minh công lý của Snyder được cho là một bộ phim hay hơn theo mọi khía cạnh.

Điều đó còn phụ thuộc vào con mắt của người xem. Rất ít nhà làm phim có tính cách và góc nhìn đa chiều như Zack Snyder. Ngay cả khi tác phẩm của ông không được đánh giá cao, nhiều người vẫn thừa nhận phong cách đạo diễn độc đáo của ông.

Đối với người hâm mộ mong chờ phiên bản của Snyder, Liên minh công lý 2021 đã đạt tới kỳ vọng của người xem. Đối với những người muốn xem một vũ trụ Snyder được khôi phục, chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết đáng chú ý hơn trong phim.

Xoay quanh Snyder Cuts là câu chuyện bao la và độc đáo mà nó thể hiện, một trường hợp hiếm hoi ở Hollywood. Giữa các phiên bản 2017 và 2021, Liên minh công lý của Zack Snyder cho thấy dù về mặt cơ bản có thể giống nhau nhưng vẫn sẽ có những phiên bản khác nhau của sản phẩm, cũng như cách can thiệp của một studio có thể thay đổi hoàn toàn tầm nhìn và thông điệp.

Thảo Anh

