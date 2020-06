Trước thái độ không hài lòng của bố về Đức, Trang đã có cách bảo vệ em trai vô cùng thuyết phục trong 'Lựa chọn số phận' tập 5.

Trước nay Trang (Phương Uyên) luôn tỏ ra là người chị khó tính của Đức (Huỳnh Anh), mắng mỏ nhiều nhưng cũng bảo vệ đúng lúc. Trong tập 5 'Lựa chọn số phận' lên sóng tối nay, một lần nữa Trang lại bênh vực cậu em ham chơi bất chấp bị bố nhắc nhở. "Bố không thích cách con dạy dỗ em như thế. Bố muốn nó phải chấm dứt ngay trò lêu lổng này đi, tập trung vào công việc, tiếp cận dần với công việc của bố để sau này còn tiếp quản công ty".

Trang bảo vệ cả em trai lẫn mẹ.

Tuy nhiên Trang cũng có lý lẽ riêng: "Nhưng mà em nó còn trẻ, đang ở tuổi ham chơi hiếu động mình phải từ từ". Điều này khiến ông Lộc (Mạnh Cường) rất khó chịu: "Giọng điệu của con giống mẹ con ngày xưa, bố rất ghét con hiểu chưa". Trang liền đáp: "Mẹ bỏ đi lâu rồi, bố đừng nhắc đến mẹ với giọng điệu như thế được không ạ. Với cả là cũng do bố thôi, trước mặt bố tỏ ra nghiêm khắc nhưng sau lưng vẫn cung cấp tiền đầy đủ cho nó, bảo sao nó không mãi như thế".

Xuân vẫn hoảng loạn trong bệnh viện.

Còn Xuân (Khuất Quỳnh Hoa), cô vẫn tiếp tục hoảng loạn khi nằm viện. Gặp thư ký Bích (Huỳnh Hồng Loan), Xuân sợ hãi nói: "Cô không hiểu hết được đâu. Sở dĩ anh ta đồng ý cho tôi ở đây là vì bác sĩ đã cảnh báo tôi bị bệnh tim và tôi có thể bị sang chấn tâm lý bất cứ lúc nào". Tuy nhiên đang lúc nói chuyện một kẻ lạ mặt xuất hiện ở cửa phòng bệnh khiến Xuân lo sợ.

Mẹ Cường lo lắng gia đình bị kẻ thù quậy phá.

Trong khi đó gia đình thẩm phán Cường (Hà Việt Dũng) có vẻ như đã lọt tầm ngắm của những kẻ xấu. Bà An (Thanh Quý) lo lắng nói với con trai vì liên tục có người bấm chuông cửa mà ra không thấy ai, điện thoại bàn gọi đến nhưng không thấy ai thưa ở đầu dây bên kia. Bà An lo sợ con trai bị trả thù. Tuy vậy Cường lập tức trấn an mẹ, cho rằng đó chỉ là do trẻ con trêu hoặc ai đó nhầm máy.

Liệu có đúng Cường đang bị trả thù? Kẻ lạ mặt có phải do Tình thuê để dọa Xuân? Bố Trang sẽ nói sao trước lời nói của con gái? Diễn biến chi tiết phim 'Lựa chọn số phận' tập 5 lên sóng tối nay, 23/6 trên VTV1.

