Hai diễn viên chính được fan khen ngợi hết lời trong cảnh tân hôn hài hước và ngọt ngào của cặp Long - Nam trong 'Hương vị tình thân'.

Trong Hương vị tình thân tập 98 lên sóng tối 3/9, Nam (Phương Oanh) đã chính thức về làm dâu nhà Long (Mạnh Trường). Ngay khi phim phát sóng, trích đoạn đêm tân hôn của cặp đôi đã thu hút 1,3 triệu lượt xem, 46 nghìn lượt thích, hơn 1,6 nghìn bình luận trên VTV Giải trí sau vài giờ đăng tải. Khán giả Hương vị tình thân bày tỏ sự thích thú với diễn xuất đáng yêu và hài hước của hai diễn viên chính.

Hạnh phúc quá, xem xong tập phim làm mình thấy nhớ cái cảm giác được ở bên cạnh ai đó; Cứ xem đi xem lại đoạn này, Nam với Long cute quá trời; Đúng là khi tìm được chân ái cuộc đời, họ lại trở về con người thật của mình: hài hước, đáng yêu, vui vẻ, hạnh phúc. Chàng và nàng đã trở lại tinh nghịch, vui vẻ và đáng yêu như xưa; Long và Nam hạnh phúc quá, đáng yêu xỉu luôn; Nghe Nam gọi "anh ơi" ngọt như mía, diễn đạt quá, dùng giọng địa phương diễn rất chân thật "về rồi đây thây", đúng chất gái Hà Nam; Tập phim xem đã nhất từ trước đến giờ... là những bình luận của khán giả sau tập phim phát sóng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Mạnh Trường - Phương Oanh khi lần đầu làm vợ chồng trên màn ảnh. Cặp đôi Mạnh Trường và Phương Oanh đóng phim hay thật; Lại chờ hai ngày nữa mới được xem, thích đôi này quá diễn đạt; Diễn tự nhiên quá đi, chúc mừng cặp đôi vàng trong làng phim ảnh; Mạnh Trường - Phương Oanh diễn quá xuất sắc; Phương Oanh diễn cảnh vui hay buồn đều đạt, rất tự nhiên; Nói một lần hay nghìn lần vẫn thấy Phương Oanh diễn giỏi thật, lúc vui lúc buồn diễn như không diễn. Mạnh Trường cũng vậy, xuất sắc luôn....

Nhiều khán giả hy vọng Hương vị tình thân sẽ không giống như bản phim gốc My Only One của Hàn Quốc, không bắt nhân vật Nam chịu khổ sau này. Được biết các diễn viên vẫn đang quay và hiện chưa có kịch bản tập cuối. Phim dự kiến sẽ phát sóng đến hết tháng 10/2021.

Vy Uyên