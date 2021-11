Chưa nguôi ngoai nỗi buồn khi biết nguyên nhân thực sự cái chết của mẹ, Hoa lại lạnh gáy khi Tùng nghi ngờ bố cô đang che giấu điều gì đó trong 'Mặt nạ gương' tập 8.

Trong Mặt nạ gương tập 8 lên sóng tối nay, bà Diễm (Ngọc Lan) nói chuyện với ông Nghị (Hoàng Hải), bày tỏ ý định cho Mai (Ngọc Huyền) vào Nam thực tập rồi ở trong đó luôn vì nhiều điều kiện để con phát triển. Diễm cũng đề xuất chồng vào luôn trong Nam ở để tốt cho sức khỏe. Nói xong Diễm gợi ý ông Nghị bán luôn nhà vì "nhà rộng, gia đình lại ít người, ở như vậy phí lắm".

Trong khi đó, Hoa (Lương Thu Trang) tâm sự với Tùng (Bảo Anh) về việc cô thường nằm mơ thấy mẹ và trong giấc mơ luôn thấy mẹ rất đau đớn. Tùng nói: "Giờ anh đã hiểu tại sao em lại chọn nghề này? là để viết lên những tâm tư và cả những ẩn ức đau đớn. Cơ bản bố em vẫn là một người tốt dù anh luôn cảm thấy bố em vẫn luôn che giấu điều gì đấy".

Trong một diễn biến khác, An (Duy Khánh) thông báo với Tùng (Bảo Anh) về nick Horus đã up clip đòi nợ trước cửa nhà ông Nghị (Hoàng Hải) lên một nhóm kín mà Khải là thành viên để cậu ta xem và gửi Hoa (Lương Thu Trang) trước thời điểm. Tùng nhận định chính Horus đứng sau xúi giục để cướp nhà ông Nghị và đánh động để công an nhập cuộc.

Ông Nghị phản ứng thế nào về đề nghị của vợ? Hoa có nghi ngờ bố mình như Tùng? Chi tiết Mặt nạ gương tập 8 lên sóng tối nay 5/11 lúc 21h40 trên VTV3.

Quỳnh An