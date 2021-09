Sau vai diễn nhạt nhòa trong 'Nevertheless', Han So-hee lột xác hoàn toàn trong phim tội phạm giật gân 'My Name' ra mắt từ 15/10.

Han So-hee trong trailer phim 'My Name'

2020 là năm có dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Han So-hee. Sau vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân (The World of the Married), nữ diễn viên sinh năm 1994 tiếp tục gây chú ý trong vai nữ sinh viên nghệ thuật mắc kẹt trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với hai chàng trai ở Nevertheless. Tuy nhiên vai diễn trong phim này bị đánh giá là khá nhạt nhòa. Chính vì vậy, Han So-hee đã quyết tâm lột xác với vai diễn mới trong loạt phim My Name.

Trailer chính thức của My Name thể hiện sự chuyển biến ấn tượng trong diễn xuất của Han So-hee cùng một số pha hành động gay cấn. Vào sinh nhật lần thứ 17, Jiwoo (Han So-hee) chứng kiến cái chết của cha mình và tự tìm ra kẻ đã giết cha. Cô tiếp cận người bạn lâu năm của cha, Mujin (Park Hee-soon) cũng đồng thời là ông chủ của Dongcheon, tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất trong nước.

Vẻ đẹp mong manh của Han So-hee.

Jiwoo thâm nhập vào một băng nhóm tội phạm để tìm ra kẻ giết cha mình. Cô dùng một cái tên mới để gia nhập với tư cách cảnh sát chìm và đối mặt với sự thật lạnh lùng trong khi tìm cách trả thù. Các nhân vật xung quanh Jiwoo với nhiều mưu đồ khiến cô ngày càng lún sâu vào nguy hiểm. Thông qua mối quan hệ của bản thân với các nhân vật khác nhau, Jiwoo tiến gần hơn đến việc tìm ra kẻ giết cha và cuối cùng phát hiện ra nhiều điều bất ngờ.

My Name là loạt phim hành động do đạo diễn Kim Jin-min, đạo diễn phim Ngoại khóa (Extracurricular) phụ trách. Ngoài Han So-hee, phim còn có sự tham gia của Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull.... My Name sẽ được phát hành vào ngày 15/10 trên nền tảng phim trực tuyến lớn nhất thế giới.

Tạo hình mạnh mẽ của Han So-hee trong vai Jiwoo (My Name).

Quỳnh An