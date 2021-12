Ngay sau khi Chris Noth - nam chính series phim 'Sex and the City' (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) bị hai phụ nữ tố cưỡng bức, đã xuất hiện cáo buộc từ người thứ 3.

Sarah Jessica Parker và Chris Noth trong phim 'Sex And The City'.

Chris Noth, nam chính của bộ phim Sex and the City đang là cái tên gây sốc khi liên tiếp bị hai phụ nữ hiện là nhà báo và người hoạt động trong lĩnh vực giải trí tố ông đã cưỡng bức họ vào năm 2004 và 2015. Hai người này đã chuyển hàng loạt bằng chứng cho tờ The Hollywood Reporter, với thông tin chi tiết được công bố dưới hai cái tên là Zoe và Lily.

Ngay khi tin tức được truyền đi, người phụ nữ thứ 3 cũng đã lên tiếng cáo buộc nam diễn viên 67 tuổi đã tấn công tình dục mình nhiều năm trước.

Người này hiện là một chuyên gia kỹ thuật và yêu cầu giữ kín danh tính. Cô lấy tên giả là Ava. Cô cho biết đã bị nam diễn viên lạm dụng tình dục khi Ava làm việc tại nhà hàng Da Marino ở New York năm 2010. Khi đó nạn nhân mới 18 tuổi còn Noth đã 55 tuổi. Ava cho biết nam chính Sex and the City cố tình tấn công mình dù cô nói "không".

Chris Noth đảm nhiệm vai Mr. Big trong 'Sex And The City'.

Vẫn như lần bị hai phụ nữ tố cách đây vài ngày, đại diện của Chris Noth lên tiếng cho rằng câu chuyện của Ava là "hoàn toàn bịa đặt" khi phản hồi với tờ Friday. “Như Chris đã nói, ông ấy không bao giờ đi quá giới hạn", đại diện của nam diễn viên khẳng định.

Zoe Lister-Jones, người từng xuất hiện trong tập phim Law & Order: Criminal Intent với Chris Noth cũng lên tiếng sau khi tin tức nổ ra. Nữ diễn viên 39 tuổi mô tả Chris Noth giống như "một kẻ săn mồi tình dục" và cho biết ông từng say khướt ở trường quay.

Trước hàng loạt cáo buộc, ngay lập tức, A3 Artists Agency, công ty đại diện cho nam diễn viên đã huỷ hợp tác với Chris Noth dù họ mới chỉ ký hợp đồng cách đây vài tháng. Một quảng cáo có sự xuất hiện của nam diễn viên sinh năm 1954 cũng đã bị gỡ.

browser not support iframe.

Trailer phim 'Sex and the City 2' năm 2010

An Na