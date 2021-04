Chẳng ai ngờ một biên kịch kiêm sao hài lại có màn hóa thân ác liệt tới vậy khi chuẩn bị bước sang tuổi 60.

Bob Odenkirk trong phim 'Kẻ vô danh' (Nobody)

Ở tuổi 59, Kẻ vô danh là lần thứ hai Bob Odenkirk thủ vai chính và là lần đầu tiên Bob Odenkirk "nếm mùi" diễn các cảnh hành động võ thuật khó nhằn. Phá vỡ mọi định kiến, "già gân" Bob Odenkirk vẫn thể hiện khí chất xuất thần của một ngôi sao hành động đích thực.

Từ biên kịch tài năng

Bob Odenkirk sinh ra trong một gia đình trung lưu đông con tại Illinois, Mỹ. Ông có tới 6 anh chị em trong gia đình sớm vắng mặt người bố. Hoàn cảnh gia đình rất đỗi bình thường khiến Odenkirk không bao giờ nghĩ mình có thể trở thành diễn viên, ngôi sao hay vai trò hào nhoáng nào. Tuy nhiên, Odenkirk tỏ ra tư chất hơn người từ thời trung học. Ông hoàn thành sớm toàn bộ chương trình học và đủ điều kiện tốt nghiệp trung học ngay khi mới 16 tuổi.

Odenkirk học đại học sớm nhưng ông chỉ lựa chọn trường ở địa phương. Trong khoảng thời gian này, nam diễn viên khám phá ra khả năng viết lách và biểu diễn trời phú của mình. Ông khởi đầu bằng việc làm DJ cho kênh radio của trường đại học và sau đó sở hữu riêng một chương trình hài đêm muộn trên kênh này.

Khả năng biên soạn những miếng hài và ứng biến đưa Odenkirk đến gần hơn với thế giới biên kịch hài. Ông trở thành cây viết cho những chương trình hài đình đám như The Ben Stiller Show, Late Night with Conan O'Brien và đặc biệt là Saturday Night Live. Ông còn tham gia diễn xuất khách mời trong chương trình The Larry Sanders Show. Vào quãng thời gian từ thập niên 1980-90, Odenkirk hoạt động chăm chỉ với vai trò biên kịch hài và gặt hái được hai giải Emmy ở hạng mục Biên kịch xuất sắc cho chương trình tạp kỹ năm 1989 và 1993.

Bước sang tuổi 30, ông dấn thân vào vị trí sản xuất và đạo diễn. Odenkirk từng là nhà sản xuất cho nhóm hài Tim & Eric và hai series truyền hình cho cặp đôi trẻ này. Ít ai biết Odenkirk còn từng đạo diễn tới 3 bộ phim điện ảnh hài thời đầu thập niên 2000. Nhưng cả vai trò nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều không đưa ông đến đỉnh vinh quang. Chính diễn xuất - vị trí mà ông ít ngờ tới nhất đã mở ra bước đường thành công cho Odenkirk ở tuổi xế chiều muộn màng.

Đến ngôi sao hành động không giống ai

Chuyện những ngôi sao "nở muộn" không hiếm ở Hollywood. Có nhiều diễn viên bắt đầu thành danh khi đã tuổi trung niên nhưng trường hợp của Odenkirk vẫn là "có một không hai". Nền tảng biên kịch và diễn hài thường đem lại cho Odenkirk những vai diễn khách mời. Năm 2013, ông bắt đầu xuất hiện trong series truyền hình Breaking Bad với vai Jimmy McGill, một luật sư có bí danh Saul Goodman nổi tiếng với những trò bẩn nhưng hiệu quả khi giải quyết các lùm xùm luật pháp. Saul là luật sư và người tư vấn tin cậy của Walter White trong rất nhiều phi vụ tưởng chừng không thể thoát thân.

Dù không sở hữu gương mặt điện ảnh hấp dẫn hay cá tính khiến khán giả đặc biệt ấn tượng nhưng Odenkirk vẫn cực kỳ thành công về diễn xuất trong Breaking Bad. Phong cách lãnh đạm kiểu bình dân của ông là gia vị hoàn hảo cho chất hài đen trong Breaking Bad. Gã luật sư Saul tinh quái được yêu thích đến mức một series tiền truyện dành riêng cho nhân vật này được ra đời. Serie Better Call Saul trở thành một cú hit truyền hình, vẫn đang tiếp tục được sản xuất từ năm 2015 cho đến tận bây giờ.

Từ mùa đầu tiên tới giờ, Odenkirk giành tổng cộng 4 đề cử Quả cầu vàng, 5 đề cử Emmy cho vai chính Saul. Thành công của Breaking Bad và Better Call Saul bất ngờ mở ra cánh cửa diễn xuất cho Odenkirk. Những dự án nhận nhiều đề cử Oscar như Nebraska, The Post hay Little Women bắt đầu để mắt đến Odenkirk và mời ông tham dự các vai phụ. Nhưng phải đến tận năm nay, với Kẻ vô danh (Nobody, ra rạp từ 7/5), vị luật sư tài ba của Better Call Saul mới khiến trầm trồ. Ông lột xác hoàn toàn khi đảm nhận vai chính của một tác phẩm hành động nặng đô mang phong cách John Wick.

Lựa chọn Bob Odenkirk cho vai chính Hutch Mansell - người chồng, người cha mẫu mực của gia đình sở hữu quá khứ đen tối là một quyết định mạo hiểm nhưng không thể chuẩn xác hơn khi nhân vật như “đo ni đóng giày” cho chính nam diễn viên. Phong cách hành động chân thực của Kẻ vô danh đòi hỏi nam tài tử phải tự thực hiện các cảnh đánh đấm để có những góc quay trực diện, không di chuyển nhanh hay cắt cảnh "ăn gian". Odenkirk đã dành ra hai năm luyện tập đấm đá và mọi kỹ năng của võ thuật điện ảnh để có thể tạo ra màn hóa thân hoàn hảo nhất trong sự nghiệp diễn xuất từ trước đến giờ.

Một nam diễn viên U60 không hề có nền tảng thể thao hay võ thuật sau cùng đã lột xác thành ngôi sao hành động thực thụ. Kẻ vô danh lập tức trở thành tác phẩm đình đám, được ngợi khen không kém John Wick. Khác với dạng cỗ máy giết người khiến khán giả sởn gai ốc từ cảnh chạm trán đầu tiên, vai Hutch của Bob Odenkirk có ngoại hình chẳng khác nào một người đàn ông trung niên vùng ngoại ô nhàm chán, thậm chí có phần yếu đuối. Nhưng tình thế đã đánh thức con quái vật ngủ yên bấy lâu trong lớp vỏ bọc tầm thường.

Quỳnh An