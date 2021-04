Ngày 5/4, On đưa tin đài TVB công bố danh sách Ngũ hổ tướng mới: Châu Gia Lạc, La Thiên Vũ, Dư Đức Thừa, Đinh Tử Lãng và Chu Mẫn Hán nhưng khán giả bày tỏ không mấy hài lòng.

Danh sách Tân ngũ hổ tướng được TVB cất nhắc dựa trên thành tích làm nghề và tài nguyên của nghệ sĩ. Theo đó, Tân ngũ hổ tướng gồm 5 nghệ sĩ: Châu Gia Lạc, La Thiên Vũ, Dư Đức Thừa, Đinh Tử Lãng và Chu Mẫn Hán.

So với lớp đàn anh, Tân ngũ hổ tướng 2021 nhận nhiều sự phản đối từ phía công chúng. Nhiều khán giả cho rằng, họ thua kém lớp đàn anh mọi mặt, từ nhan sắc, tài năng cho đến tầm ảnh hưởng.

Châu Gia Lạc gia nhập đài TVB năm 2015 và khán giả biết đến qua vai Kim Thành An (Mái ấm gia đình 4). Với vai diễn này, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải thường niên TVB. Sao nam 26 tuổi được đánh giá có diễn xuất tốt, tuy nhiên 6 năm qua vẫn chưa có bước tiến, an phận với các vai phụ trên màn ảnh.

Trở thành Tân Ngũ hổ tướng, Châu Gia Lạc sẽ thay Giám đốc sáng tạo Vương Tổ Lam đóng chính trong phim hài cổ trang Kim Thành An.

Châu Gia Lạc chưa có bước tiến rõ rệt trong diễn xuất.

La Thiên Vũ sinh năm 1987, nổi tiếng qia bộ phim sitcom Mái ấm gia đình với hơn 1.000 tập. Anh và người đẹp Thang Lạc Văn từng có mối tình 4 năm sâu đậm, tuy nhiên vẫn đường ai nấy đi. Năm 2020, sau thành công của tác phẩm Chuyện tình Hong Kong, tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn. Vai diễn trong phim giúp anh lọt top đề cử danh hiệu Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại Lễ trao giải thường niên TVB.

La Thiên Vũ và Thang Lạc Văn từng có mối tình 4 năm sâu đậm.

Là tên tuổi có hoạt động nổi bật ở mảng show truyền hình giải trí của TVB, Dư Đức Thừa từng được nhà đài ưu ái đóng phim từ năm 2016, nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh. Trong hai bộ phim gần đây nhất là Thiết thám và The Ghetto-Fabulous Lady, Dư Đức Thừa được khen tiến bộ về diễn xuất. Hồi tháng 8/2020, nam diễn viên rơi vào hôn mê sâu 46 tiếng do tái phát bệnh rối loạn nhịp tim bẩm sinh. Nguyên nhân là do sao nam làm việc quá sức.

Dư Đức Thừa từng hôn mê sâu 46 tiếng do rối loạn nhịp tim bẩm sinh.

Đinh Tử Lãng cũng là một gương mặt nổi bật mảng show truyền hình giống Dư Đức Thừa. Năm 2016, anh đạt giải Á quân Nam vương Hong Kong khi mới 19 tuổi và đầu quân về TVB. Năm 2018, nam diễn viên dần bén duyên với diễn xuất, tuy nhiên số lượng tác phẩm của Đinh Tử Lãng chưa vượt quá con số 5.

Đinh Tử Lãng chưa thực sự có duyên với diễn xuất.

Chu Mẫn Hãn từng xuất hiện trong các chương trình giải trí của TVB từ khi mới 5 tuổi và mang dòng máu lai Trung Hàn. Sao nam 29 tuổi vừa đạt giải Nam diễn viên tiến bộ năm 2020 của TVB với vai Lục Thu trong Quái kiệt siêu hạng. Năm nay, anh sẽ hợp tác cùng Châu Gia Lạc trong Kim Thành An.

Chu Mẫn Hãn sẽ kết hợp với Châu Gia Lạc trong phim mới.

Ngũ Hổ Tướng là danh hiệu TVB dùng để giới thiệu, lăng xê 5 nam diễn viên trẻ, tài năng của đài. Năm ngôi sao đầu tiên có được đứng vào hàng ngũ này gồm Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp và Huỳnh Nhật Hoa.

5 gương mặt tiếp theo được kỳ vọng nối tiếp thành công của thế hệ đàn anh do nhà đài giới thiệu năm 1995 gồm: Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Lưu Khải Uy, Ngô Gia Lạc và Hà Viễn Hằng.

