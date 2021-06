Diễn xuất quá nhiệt tình, Nguyệt Hằng bị đau tay sau khi đạo diễn hô cắt cảnh đánh ghen trong 'Hãy nói lời yêu'.

Nguyệt Hằng và NSND Trọng Trinh trong hậu trường phimHãy nói lời yêu

Nhà sản xuất Hãy nói lời yêu ông Tín vừa tung ra đoạn clip hậu trường cảnh đánh ghen của bà Hoài (Nguyệt Hằng) với tiểu tam Trâm (Trúc Mai). Do quá trình quay thu hình và tiếng trực tiếp, để đảm bảo độ chân thực khi lên hình nên diễn viên Nguyệt Hằng lao vào đánh thật với những màn đánh đấm và giằng co gay cấn. Nhân vật ông Tín (NSND Trọng Trinh) theo kịch bản đã lao ra can ngăn và che chắn cho Trâm nên đã hứng trọn cơn thịnh nộ của bà vợ ghê gớm.

Diễn viên Nguyệt Hằng diễn nhập tâm đến mức sau khi hoàn thành cảnh phim đã kêu trời vì bị đau cổ tay do đánh đấm quá nhiệt tình. Do cả ba diễn viên đều kết hợp ăn ý nên không phải quay lại nhiều, chỉ có điều NSND Trọng Trinh bị đạo diễn Bùi Quốc Việt phê bình vì xuất hiện quá nhanh. Diễn xong cảnh phim quá tốn sức, Nguyệt Hằng phải đứng uống nước và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Chị cũng ra chỉnh lại áo khoác cho NSND Trọng Trinh đã bị kéo xộc xệch vì cảnh quay.

Nguyệt Hằng chia sẻ về vai bà Hoài với VietNamNet; "Quả thực vai diễn này quá nặng, căng thẳng tâm lý nên tôi diễn cũng khá mệt. Đúng là vai diễn này khiến cho tôi bị mệt nhất, nhiều cảm xúc nhất và cũng tốn nước mắt nhất. Cho dù đa phần các vai từ xưa đến nay tôi toàn phải khóc. Nhưng lần này phải thể hiện đủ mọi tình huống trong cuộc sống. Cả những cảm xúc mà ngay ngoài đời chưa bao giờ gặp phải".

