Kiều My, nữ diễn viên đảm nhiệm vai Mai Khôi - con gái NSND Trung Hiếu trong phim 'Ngày mai bình yên' ngoài đời sở hữu nhan sắc và gu ăn mặc trẻ trung, nóng bỏng.

Trong Ngày mai bình yên, Kiều My vào vai Mai Khôi, cô con gái cá tính của ông Phát do NSND Trung Hiếu đóng. Buộc phải ở nhà học do dịch bệnh nên Mai Khôi cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn với bố mẹ khiến ông Phát không ít lần đau đầu.

Trên phim, Mai Khôi chỉ mới 18 tuổi, đang chuẩn bị thi vào đại học nhưng thực tế ngoài đời Kiều My đã 25 tuổi. Dù vậy khán giả không nhận thấy sự chênh lệch quá lớn giữa tuổi thực của diễn viên và nhân vật chính bởi lối diễn cũng như nhan sắc, phong cách trẻ trung của Kiều My.

Kiều My là diễn viên nhỏ tuổi nhất tham gia phim. Nữ diễn viên chia sẻ ảnh chụp cùng đoàn trong ngày đóng máy Ngày mai bình yên hôm 16/9 vừa qua. Phim sẽ lên sóng tập cuối vào ngày 8/10 tới.

Trên phim, Mai Khôi không được mặc đẹp, chủ yếu mặc trang phục ở nhà nên không thể khoe được hết nét đẹp cơ thể của nữ diễn viên. Những bức ảnh Kiều My khoe dáng trong trang phục áo tắm nóng bỏng cho thấy hình ảnh khác hẳn của cô ngoài đời.

Không sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng Kiều My luôn ghi điểm với những trang phục nữ tính, quyến rũ, khoe vẻ đẹp trong sáng.

Phong cách đời thường phong cách và trẻ trung của nữ diễn viên sinh năm 1996. Cô vừa đón sinh nhật trên phim trường Ngày mai bình yên ngày 1/9 vừa qua.

Trước Ngày mai bình yên, Kiều My từng góp mặt trong khá nhiều phim truyền hình như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Cô gái nhà người ta, Đừng bắt em phải quên...

Kiều My trong trích đoạn phim 'Ngày mai bình yên'

