Chuyện tình của YoungRo do Jisoo nhóm Blackpink thủ ai và Suho do Jung Hae In đảm nhiệm kết thúc bằng sự ra đi của Suho khiến 2 người âm dương cách biệt. Hình ảnh Suho đỡ đạn cho bạn gái ở tập cuối khiến người hâm mộ ám ảnh và đau lòng.