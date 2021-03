'Penthouse 2' tiếp tục chứng minh sức hút khi ghi nhận con số cao kỷ lục trong từng tập phim. Mặc dù vậy, khán giả vẫn tranh cãi khi phát hiện bộ phim vẫn còn nhiều chi tiết phi lý.

Penthouse 2 - Cuộc chiến thượng lưu tiếp tục phá vỡ kỷ lục với mức rating cao ngất ở tập 10 vừa lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập này ghi nhận rating trung bình trên toàn quốc là 28.6% - một con số cao phá vỡ các kỷ lục trước đó mà 'Penthouse' từng ghi nhận. Dẫu là phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất thời điểm hiện tại nhưng phim vẫn gây nhiều tranh cãi về nội dung. Cư dân mạng Hàn cho rằng bộ phim vẫn còn rất nhiều chi tiết vô lý đến khó tin, gây khó chịu.

Đầu tiên, phải kể đến những cái chết của khá nhiều nhân vật, từ cô học sinh xấu số Min Seol Ah (Jo Soo Min), Chủ tịch Cheon, bà cả Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) cho đến Bae Ro Na (Kim Hyun Soo). Khu chung cư cao cấp có một người chết đột ngột đã là hy hữu, nhưng rất nhiều người qua đời những cũng không ai phát hiện được thì quả là chuyện lạ. Từ Hera Palace sang chảnh, đến trường học, bệnh viện... không một nơi nào có camera giám sát, khiến những kẻ sát nhân thoát tội dễ dàng gây ức chế. Được biết bộ phim được lấy thời điểm năm 2022, việc một ngôi trường danh tiếng không có camera là một điều hết sức vô lý.

Hay như cuối tập 6, nhân vật Ae Kyo (Lee Ji Ah) bất ngờ trở lại và thản nhiên xuất hiện trong căn hộ cao cấp của Joo Dan Tae. Tuy nhiên đây là chi tiết vô lý vì để bước vào căn penthouse đắt đỏ nhất tòa nhà đâu quá dễ dàng như vậy. Trước đó, các nhân vật trong phim cũng thoải mái thực hiện những hành động trái pháp luật mà không sợ hoặc không bị máy quay ghi lại. Thật khó có thể chấp nhận chuyện một tòa chung cư cao cấp bậc nhất như Hera Palace lại không được trang bị hệ thống camera dày đặc hay một đội bảo vệ chuyên nghiệp.

Phân cảnh Bae Ro Na bị đẩy cầu thang chết cũng khiến nhiều người thắc mắc. Khi nằm dưới cầu thang, một phần của chiếc cúp rõ ràng rơi bên cạnh Ro Na. Tuy nhiên khi được phát hiện, chiếc cánh này đã bị cắm hẳn vào đầu cô. Nhiều khán giả không hiểu đây là một hạn sạn to của phim hay là sự sắp xếp nào đó của nhà sản xuất.

Đỉnh điểm như cảnh Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) bàng hoàng khi biết bị con gái bắt quả tang và ghi hình được cảnh cô gián tiếp hại chết bố ruột. Vì muốn tiêu hủy chứng cứ, Seo Jin rút sim điện thoại của con gái, bỏ vào miệng nhai và nuốt. Điều đáng nói là video phải được lưu trữ trên thẻ nhớ điện thoại chứ không phải chiếc sim. Nhiều khán giả không hiểu đây là sai sót hay bộ phim cố tình đưa ra những chi tiết phi lý như vậy. Hơn nữa trong phim, cổ họng của Cheon Seo Jin đang gặp chấn thương nhưng cô vẫn nuốt chiếc sim một cách suôn sẻ.

Hay như chi tiết Ha Eun Byeol bị ám ảnh sau vụ giết chết Bae Ro Na, Cheon Seo Jin yêu cầu chồng cũ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) tiêm cho con gái loại thuốc xóa ký ức. Không những giúp mất trí nhớ, loại thuốc này còn cho phép người dùng chọn lọc vùng ký ức cần lãng quên. Sau đó, cô bé tỉnh dậy như bình thường, quên hẳn chuyện sát hại bạn học. Không ít khán giả bật cười khi xem phân đoạn và nhận xét rằng trí tưởng tượng của biên kịch Kim Soon Ok đã đi quá xa.

Oh Yoon Hee (Eugene) trong Penthouse 2 cũng được nhiều khán giả gọi là 'hacker chuyên nghiệp' khi cô có thể cài đặt thiết bị nghe lén trong vài giây. Đầu tiên là vào nhà của ác nữ Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), lợi dụng lúc kẻ thù đang cãi vã và nhanh trí cài đặt phần mềm nghe lén vào điện thoại của cô. Chưa hết, trong tập 8, Oh Yoon Hee cũng thành công cài đặt ứng dụng nghe lén vào điện thoại của Na Ae Kyo (Lee Ji Ah) trong vòng 1 nốt nhạc.

Ngay trong tập đầu của phần 2, phân cảnh chiếc bánh kem vẫn nguyên vẹn khi trực thăng làm rớt xuống đất, trong khi mọi đồ vật hay con người đều bị ảnh hưởng cũng khiến khán giả bật cười. Nhiều người còn nói vui rằng đây chính là chiếc bánh kem 'bất tử'.

Trích đoạn phim 'Penthouse 2'

T.K