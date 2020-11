Sức hấp dẫn của tình huống tuy kinh điển nhưng luôn thú vị này được các nhà làm phim thể hiện trong đủ thể loại phim khác nhau.

Điểm lại những màn "biến tấu" ấn tượng nhất của thể loại hoán đổi thân xác mà các mọt phim không thể bỏ qua.

1. Face/Off (1997)

Face/Off (Lật mặt) cũng thuộc đề tài hoán đổi thân xác nhưng lại được đạo diễn Ngô Vũ Sâm thể hiện dưới thể loại hành động. Bộ phim xoay quanh 2 kẻ thù không đội trời chung là đặc vụ FBI Sean Archer (John Travolta) và tên khủng bố Castor Troy (Nicolas Cage). Sau khi Troy bị bắt tạm giam, Archer và phía cảnh sát tiến hành phẫu thuật để "vay mượn" nhân dạng của Troy, giúp anh dễ dàng trà trộn vào thế giới tội phạm. Bất ngờ thay chính Troy đã phát hiện ra kế hoạch này và đe dọa bác sĩ để có được gương mặt của Archer. Hai kẻ thù ở hai chiến tuyến đối lập được hoán đổi nhân dạng. Khi cuộc sống bị tráo đổi, ranh giới thiện ác bỗng bị mờ nhòe và cả hai đều không còn là chính mình.

browser not support iframe.

2. Freaky Friday (2003)

Freaky Friday là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thuộc đề tài hoán đổi thân xác. Trong Freaky Friday, tình huống hoán đổi thân xác vô cùng thần bí đã trở thành cái cớ để hàn gắn lại tình mẫu tử của cặp mẹ con dần xa cách nhau vì cách biệt thế hệ. Hai mẹ con nữ giáo sư Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) và cô thiếu nữ tuổi teen Anna (Lindsay Lohan) dường như đối lập về mọi mặt từ cách ăn mặc, lối cư xử đến sở thích và quan điểm sống.

Họ bất ngờ dính phải lời nguyền hoán đổi thân xác và lời nguyền chỉ có thể được phá giải khi hai mẹ con thấu hiểu và hòa hợp với nhau. Những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình mỗi người tìm cách thích nghi với cuộc sống của người kia vừa mang đến cho khán giả những tràng cười không dứt vừa nhẹ nhàng truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình và sự tôn trọng lẫn nhau.

browser not support iframe.

3. 13 Going on 30 (2004)

Hài tình cảm là thể loại quen thuộc của đề tài hoán đổi thân xác và 13 Going on 30 là một đại diện xuất sắc của thể loại này. Trong 13 Going on 30, thân xác mà cô nàng Jenna Rink (Jennifer Garner) bị hoán đổi không ai khác ngoài chính cô. Cuộc đời tuổi 13 của Jenna dường như đang rơi vào khủng hoảng thì bất ngờ Jenna tỉnh giấc trong hình hài chính mình ở tuổi 30. Xinh đẹp, quyến rũ, thành công, giàu có, Jenna dường như đang sống trong mơ. Nhưng cuộc sống của cô gái trưởng thành hóa ra lại không hề dễ dàng với biết bao những rắc rối, lo toan rất "người lớn". Thân xác của một phụ nữ 30, Jenna phải tìm ra cách sống chân thật với trái tim ngây thơ của cô bé tuổi 13.

browser not support iframe.

4. Your Name (2016)

Đại diện duy nhất của đề tài hoán đổi thân xác ở thể loại hoạt hình là bom tấn của đạo diễn Makoto Shinkai - Your name. Phim khởi đầu với hai nhân vật tuổi teen sở hữu hai cuộc sống khác biệt hẳn nhau. Tachibana Taki - một nam sinh sống ở Tokyo đam mê ngành kiến trúc và Miyamizu Mitsuha - một nữ sinh sống tại một vùng quê buồn tẻ luôn mơ ước tới cuộc sống thành phố bỗng nhiên bị hoán đổi thân xác sau một sự kiện siêu nhiên.

Cuộc đời thanh xuân của cả hai dần được khám phá bởi người kia và một sợi dây liên kết thần kỳ đã trói buộc hai con người ấy lại. Nhưng còn một bất ngờ nữa mà cả hai chưa khám phá ra: Họ không sống cùng trong một dòng thời gian. Yếu tố giả tưởng trong Your Name được đẩy cao hơn bất cứ tác phẩm nào khác thuộc đề tài hoán đổi thân xác. Cả bộ phim như một giấc mơ dài đan xen vô số nhiệm màu và cảm xúc trong trẻo được trải bày qua số phận kỳ lạ của hai người trẻ.

browser not support iframe.

5. Freaky (2020)

Tác phẩm mới nhất của điện ảnh Hollywood lấy đề tài hoán đổi thân xác là một "cú twist" bất ngờ trên công thức quen thuộc của đề tài này. Cô thiếu nữ tuổi teen Millie Kessler (Kathryn Newton) đang chật vật để sống sót qua năm cuối khốc liệt ở trường trung học. Ở một góc khác của thị trấn, tên giết người hàng loạt (Vince Vaughn) tìm cách thỏa cơn khát máu. Số phận oái oăm khiến hai nhân vật chẳng có chút liên quan nào bất ngờ hoán đổi thân thế: Tên đồ tể bệnh hoạn thành cô nữ sinh trung học còn cô gái tuổi teen hóa gã giết người trung niên.

Trong vòng 24 giờ, Millie phải tìm cách lấy lại thân xác của mình trước khi tên giết người lợi dụng nó để tàn sát tất cả bạn học của cô trong buổi dạ tiệc cuối năm. Freaky (Quái đản) sở hữu sức sáng tạo mới lạ đặc trưng của xưởng phim kinh dị lừng danh Blumhouse. Một tình huống kỳ quặc chưa từng thấy ở đề tài hoán đổi thân xác kết hợp với thể loại kinh dị "chặt chém" hứa hẹn rất nhiều bất ngờ thú vị và đầy kích thích cho khán giả. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn của phim kinh dị từng gây đình đám Happy Death Day. Màn hoán đổi thân xác quái dị nhất lịch sử điện ảnh sẽ ra mắt khán giả trong tháng 11 này.

browser not support iframe.

Quỳnh An