Với 'phản ứng hóa học' đỉnh cao, sự ăn ý của những cặp đôi quen mặt này đã khiến những tác phẩm họ cộng tác đều trở thành những bộ phim để đời trong sự nghiệp của mình.

Dẫu cho đất chật người đông, màn bạc Hollywood vẫn không thiếu những màn tái ngộ (thậm chí là nhiều lần) của những cặp bạn diễn danh tiếng.

Phim 'Reminiscence: Hồi sinh ký ức'

Hugh Jackman - Rebecca Ferguson

Lần đầu hợp tác trong The Greatest Showman (Bậc thầy của những giấc mơ), Hugh Jackman và Rebecca Ferguson không thể thành đôi - nhưng họ cũng đã để lại một câu chuyện ấn tượng về những mối quan hệ phức tạp giữa một ông bầu danh tiếng và một nữ danh ca tài năng. Năm nay, họ sẽ gặp lại nhau trong Reminiscence (Reminiscence: Hồi sinh ký ức) và trở thành một đôi tình nhân thực sự. Lần này, Hugh Jackman sẽ vào vai Nick Bannister, một chuyên gia điều tra ký ức, trong khi Rebecca Ferguson một lần nữa hóa thân thành nữ ca sĩ quyến rũ Mae - người mà Nick yêu say đắm.

Ở lần gặp lại nhau này, đóa hồng Thụy Điển Rebecca Ferguson vô cùng phấn khích khi tái hợp cùng Người Sói: "Không ai có thể mang lại cảm giác thoải mái cho tôi hơn Hugh. Đối với tôi, đó là sự an toàn". Trong khi đó, nam tài tử lại dành những lời khen có cánh cho bạn diễn, rằng vai diễn Mae của cô “thu hút được Nick Bannister, thu hút được Hugh Jackman và chắc chắn sẽ thu hút được toàn bộ khán giả". "Phản ứng hóa học" đỉnh cao giữa cả hai trong những phân cảnh giới thiệu phim khiến khán giả tin rằng, Hugh Jackman và Rebecca Ferguson sẽ tạo nên chuyện tình ám ảnh và nồng nhiệt nhất màn ảnh năm nay.

Patrick Wilson - Vera Farmiga

Lần đầu hợp tác trong loạt phim kinh dị đình đám The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng), "ông hoàng kinh dị" Patrick Wilson và nữ diễn viên - nhà sản xuất tài năng Vera Farmiga đã hóa thân cực mượt trong vai đôi vợ chồng ngoại cảm nổi tiếng Ed và Lorraine Warren. Cả hai thể hiện một cách trọn vẹn mối quan hệ vừa là bạn đời, vừa là những người cộng sự tuyệt vời của cặp đôi Warren, trở thành một phần vô cùng quan trọng trong mạch phim chung của The Conjuring.

Sau khi phần đầu tiên ra mắt và nhận được những phản hồi vô cùng tích cực đến từ người xem, Patrick Wilson và Vera Farmiga tiếp tục góp mặt trong những phần phim tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Conjuring, bao gồm hai phần tiếp theo The Conjuring 2, The Conjuring: The Devil Made Me Do It cũng như các phần phim thuộc loạt Annabelle. Đặc biệt, trong phần phim thứ ba của thương hiệu Conjuring, cặp vợ chồng Warren đã trở thành điểm sáng cực kỳ thu hút của phim.

Hiếm có một phim kinh dị nào mà mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi nhân vật chính lại được khắc họa duyên dáng và lãng mạn đến vậy. Dẫu cả Patrick Wilson và Vera Farmiga đều đã có hạnh phúc riêng mỹ mãn ngoài đời thật thì trên màn ảnh, họ vẫn là cặp đôi khiến khán giả tràn ngập niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.

Ryan Gosling - Emma Stone

Từng ba lần hợp tác trong Crazy, Stupid, Love (Yêu điên dại); Gangster Squad và đặc biệt là La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ), Ryan Gosling và Emma Stone giống như những người bạn diễn sinh ra để dành cho nhau. Ngay từ khi casting cho Crazy, Stupid, Love, Emma Stone dường như đã là bạn diễn định mệnh của Gosling khi cô tỏ ra vô cùng thoải mái và ăn ý với nam tài tử, trong khi những nữ diễn viên khác lại có phần ngại ngùng và lo lắng.

Nhận được vô vàn sự yêu mến sau chuyện tình day dứt của Mia và Sebastian trong La La Land, cặp đôi trở thành một trong những hình mẫu của những cặp bạn diễn định mệnh của Hollywood. Không chỉ sở hữu những tác phẩm đóng chung mang tới danh tiếng và những giải thưởng danh giá cho cả hai, Ryan Gosling và Emma Stone dường như còn là những người bạn tâm giao, người có thể chia sẻ những khía cạnh trong cả công việc và cuộc sống. Chẳng thế mà Emma từng nói cô "không thể sống thiếu Ryan Gosling", trong khi Ryan khẳng định "chẳng có ai giống như nàng".

Bradley Cooper - Jennifer Lawrence

Với bốn lần hợp tác trong các tác phẩm nổi tiếng - đặc biệt là Silver Linings Playbook (Tình yêu tìm lại), Bradley Cooper và Jennifer Lawrence cũng là một cặp đôi đầy duyên nợ của màn ảnh. Khoảng cách tuổi tác lên đến 15 tuổi giữa cả hai không khiến họ trở nên ngượng ngùng trên màn ảnh, dẫu Bradley Cooper từng nói vui: "Tôi còn đáng tuổi bố cô ấy nữa là".

Nhắc lại khoảng thời gian 2010 đến 2012 - thời điểm đột phá trong sự nghiệp của cả hai - thì khán giả có thể thường xuyên bắt gặp hai cái tên Bradley Cooper và Jennifer Lawrence cùng với nhau trên khắp các mặt báo. Bản thân Jennifer Lawrence khi chia sẻ về việc hợp tác với Bradley Cooper lần ba trong Serena từng nói: "Tôi đã ép anh ấy vào vai này đấy. Mỗi lần thấy vai nam chính nào, tôi đều nghĩ đến anh ấy ngay lập tức - vì với tôi anh ấy thực sự là đỉnh nhất, tôi yêu việc được hợp tác cùng anh ấy".

