8 vé dự buổi chiếu ra mắt bom tấn 'Godzilla vs. Kong' (Godzilla đại chiến Kong) vào tối 24/3 tới sẽ dành tặng cho độc giả VietNamNet.

Trailer phim 'Godzilla vs. Kong'

Là một trong những bom tấn được mong chờ nhất năm nay, Godzilla vs. Kong (Godzilla đại chiến Kong) đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua trailer cực khói lửa được tiết lộ vào cuối tháng 1 vừa qua. Bên cạnh những điều dễ dàng “mắt thấy, tai nghe”, liệu màn combat cực “máu chiến” của hai đại titans này trong trailer có khiến bạn vô tình bỏ lỡ những điều thú vị nào khác được hé mở trong trailer không?

'Godzilla đại chiến Kong' có nhiều cảnh kỹ xảo mãn nhãn.

Kong bây giờ lớn thế?

Trong phần phim Kong: Skull Island(Kong: Đảo đầu lâu), vì vẫn còn đang “dậy thì dở” mà kích thước của Kong còn khá nhỏ bé so với các titans khác. Cứ so Kong với tòa nhà Empire State mà xem, “cậu bé” Kong năm ấy đã thực sự phải trèo lên tòa nhà mới được. Nhưng trong trailer của phần phim Godzilla đại chiến Kong, có thể dễ dàng thấy Kong bây giờ đã cao gần gấp đôi những tòa nhà chọc trời rồi. Xem ra cuộc chiến của hai đại titan bây giờ đã cân sức hơn rồi đây.

Đoạn trailer không giải thích rõ ràng về APEX, chỉ có một manh mối duy nhất là có vẻ có thứ gì đó rất-ghê-gớm đang tồn tại dưới cái tên này, và đặc biệt nó có mối liên hệ mật thiết đến Monarch (phòng trường hợp bạn lỡ có quên Monarch là gì, thì đây là một tổ chức liên minh giữa chính phủ của một vài quốc gia trong việc tìm kiếm và nghiên cứu về các “sinh vật không xác định” - chính là các titans cổ xưa). Tấm bản đồ trong trailer chi chít những mảnh báo và giấy nhớ, rất nhiều trong số đó có nhắc đến APEX. Giả thuyết nào là hợp lý cho cái tên này đây?

Phần phim này được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh.

Godzilla đại chiến Kong hàng thiên niên kỷ?

Lý do cả hai đại chiến lần này có lẽ đã trở nên rõ ràng hơn một chút với câu thoại trong trailer “Trước kia đã từng có một trận chiến. Và chúng là những kẻ cuối cùng còn trụ vững". Đại chiến Godzilla và Kong dường như đã diễn ra suốt nhiều thế hệ, bắt đầu từ tổ tiên của các titans cho đến thời hiện đại này. Tất cả những gì chúng ta biết cho tới hiện tại là, Godzilla với Kong dường như cũng “cơm không lành, canh không ngọt” từ lâu rồi.

Kong lại “mềm lòng” trước phái đẹp

Xuất hiện bên cạnh Kong trong phần phim này là một cô bé nhỏ xíu đáng yêu cùng phân cảnh chạm tay đầy tính biểu tượng. Cho đến giờ, tất cả những gì chúng ta biết về cô bé “quyền lực” có khả năng “thuần hóa” một đại titans khiến vạn vật khiếp sợ chỉ có cái tên, Jia, và việc cô bé sẽ là người có một mối liên kết vô cùng sâu sắc với Kong. Phần nào cũng thế, Kong dù lớn hay nhỏ dường như đều rất dễ mềm lòng trước những bóng hồng thì phải.

Phim có chi phí sản xuất lên tới 160 triệu USD.

Mechagodzilla rập rình xuất hiện?

Là một trong những kẻ thù sừng sỏ nhất của Godzilla, Mechagodzilla chính là cái tên mà các fan của vũ trụ Kaiju nóng lòng mong đợi được gặp gỡ trên màn ảnh rộng nhất. Khoảng giữa trailer của Godzilla Đại Chiến Kong, có thể thấy Serizawa Ren (Oguri Shun thủ vai) đang đứng trước một màn hình lớn, và thấp thoáng trên màn hình kia là một đôi chân nhang nhác Godzilla - mà rất có thể là của một phiên bản khác của “vị thần” này. Một bộ phim vốn đã hứa hẹn hàng loạt pha đại chiến đã mắt, nay lại còn có sự xuất hiện của Mechagodzilla thì quả là không tưởng.

Warbat

Một trong những lý do mà phần phim Godzilla năm 2014 được yêu thích là việc lần đầu tiên trên màn ảnh Hollywood, khán giả được chứng kiến một đối thủ xứng tầm thật sự với vị chúa tể này. Như thể Kong (và rất có thể là cả Mechagodzilla) là chưa đủ, phần phim này có thể sẽ còn đón chào một quái thú khác - Warbat - cùng tham gia cuộc đại chiến long trời lở đất giữa thế kỷ 21.

Dường như Godzilla đại chiến Kong sẽ quyết tâm “chơi tới bến” để khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong trailer, có thể thấy lấp ló sau Kong là một vật thể bay không xác định (UFO), chỉ trong một khung hình ngắn ngủi mà thôi. Với nguồn năng lượng màu xanh tỏa ra từ vật thể này, dường như đây không phải một thứ gì đó con người đã từng chế tạo ra. Nhưng rốt cuộc đây là gì? Câu trả lời thì chắc bạn phải đến rạp thưởng thức Godzilla đại chiến Kong để biết thôi.

Nhân dịp khởi chiếu Godzilla vs. Kong, CJ CGV Việt Nam có 8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet tối 24/3 tại rạp CGV 2 miền. Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng gửi emai về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "Godzilla vs. Kong - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "Godzilla vs. Kong - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 21/3. BBT sẽ liên hệ trực tiếp với độc giả nhận vé.

Quỳnh An